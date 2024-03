Inscrições para os cursos dos Espaços da Juventude vão até o dia 28 - Larissa Lomenha/JuvRio

Inscrições para os cursos dos Espaços da Juventude vão até o dia 28Larissa Lomenha/JuvRio

Publicado 19/03/2024 11:48

Dominar as principais ferramentas de informática exigidas pelas empresas durante seleções de vagas de emprego como as planilhas digitais, programas de textos e apresentações. Conhecer o mundo da internet das Coisas e da união da web com a automação. É isso que os jovens que se inscreverem, até o dia 28, nos cursos de Informática para Negócios e Programação Móvel aprenderão. No total, são 2,5 mil vagas disponíveis em todos os Espaços da Juventude, localizados no Estácio, Cidade de Deus, Madureira, Vargem Pequena e Vigário Geral.As unidades do equipamento público da Secretaria Especial da Juventude Carioca (JuvRio) já prepararam mais de 10 mil jovens para as profissões do futuro, ou seja, aquelas que têm foco na tecnologia e inovação em diversos campos. Cada unidade possui 250 vagas para cada curso, com turmas mensais.Para participar das formações, é preciso acessar as redes sociais da secretaria em www.instagram.com/juvrio e preencher o formulário. As aulas serão realizadas nos turnos da manhã, tarde e noite, do dia 1º a 30 de abril. Todos os cursos dos Espaços da Juventude oferecem certificado de conclusão.Além dos cursos de Informática para Negócios e Programação Móvel, os Espaços da Juventude oferecem vagas, regularmente, para outras oportunidades: Design de Games, Robótica, Operação de Drone, Indústria do Som (DJ), Impressão 3D, Indústria Avançada e Mídias Digitais. Em um ambiente sustentável, equipado e climatizado, os alunos são estimulados a criar soluções que possam revolucionar o mercado de consumo e do trabalho, com a orientação de professores e material didático exclusivo.- Estácio: Praça Roberto Campos (saída do metrô).- Cidade de Deus: Rua Daniel s/nº, próximo à Fundação Leão XIII.