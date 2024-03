Caged identificou ampliação do nível de emprego na Região Metropolitana do Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 19/03/2024 13:57

Em janeiro, a Região Metropolitana do Rio de Janeiro registrou 97.008 contratações, de acordo com dados no novo Caged — Cadastro Geral de Empregados e Desempregados —, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Segundo o levantamento, houve 95.207 demissões e o saldo do período foi de 1.801 admissões.

No mês anterior (dezembro de 2023), a região foi responsável por 87.193 admissões, 90.650 demissões e um saldo negativo de -3.457 empregos.

As cidades com maior número de contratações, em janeiro, foram Rio de Janeiro (66.503), Niterói (5.980) e Duque de Caxias (4.919). Já os três municípios que mais demitiram foram Rio de Janeiro (65.028 ), Duque de Caxias (5.426) e Niterói (5.315).

Dos contratados no período, 57,44% eram homens e 42,56% mulheres, a maior parte (67,34%) tinha ensino médio completo e idades entre 30-39 anos (26,81%). O setor que mais contratou foi o comércio.

Os municípios da região incluem: Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Petrópolis, Queimados, Seropédica, São Gonçalo, São João de Meriti, Tanguá, Cachoeiras de Macacu, Rio Bonito e Rio de Janeiro.