Oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho - Agência Brasil

Oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalhoAgência Brasil

Publicado 18/03/2024 17:53

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro oferece esta semana 5.739 oportunidades de trabalho e estágio para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio e serviços gerais. Do total das vagas oferecidas, 2.571 são de estágio e Jovem Aprendiz.

Setrab

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda está oferecendo, esta semana, um total de 1.411 vagas de emprego nas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana, através dos postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine).

A maioria das vagas de emprego está localizada na região Metropolitana, onde há excelentes oportunidades para babá, cozinheiro, motorista de ônibus, eletricista e ferreiro, com salários de um a dois mínimos (R$ 1.412 a R$ 2.824).

Na região do Médio Paraíba foram captadas 40 vagas com remunerações de até dois salários mínimos (R$ 2.824) como as para carpinteiro e cozinheiro, em Volta Redonda, motorista de caminhão, em Valença, e zelador, em Barra Mansa. Também há vaga para gerente de supermercado em Barra do Piraí, com salários de até R$ 4.236.

Já as 126 vagas da região Serrana estão concentradas na cidade de Teresópolis. Algumas exigem o Ensino Médio completo, como as de balconista e manobrista, e outras, como as de embalador, empregado doméstico e motorista de caminhão, não requerem escolaridade. Quem tem experiência como chef de cozinha pode se candidatar a vagas oferecidas no bairro de Várzea, com salário de até R$ 4.236.

É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. Para consultar o endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda do estado, disponível no site trabalho.rj.gov.br

SMTE



A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) oferece 1.044 vagas de emprego para trabalhadores, com e sem deficiência, com destaque para a contratação de 21 auxiliares de produção para uma fábrica em Bangu, sem exigência de experiência e com possibilidade de admissão para quem tem o ensino fundamental incompleto.

Os demais postos de trabalho da semana são destinados a candidatos com ou sem experiência anterior. No total, são 652 vagas para trabalhadores em geral e 392 para pessoas com deficiência, em diversos segmentos profissionais. Há vagas para confeiteiro, torneiro mecânico, técnico de laboratório de análises clínicas, mecânico de socorro, auxiliar jurídico (para os formados em Direito), almoxarife, desenhista projetista de moldes (essas duas últimas, para PCDs), entre muitas outras oportunidades profissionais.

Os candidatos podem se inscrever pela internet, no link: bit.ly/Cadastro_Curriculo_SMTE . Não é mais necessário o uso de código para o preenchimento do formulário.

Mudes

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 908 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil.

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (82), ciências contábeis (37) e comunicação social (14). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 54 vagas.

Para se candidatar, basta acessar o site: mudes.org.br

Isbet

O Instituto Brasileiro Pró-educação, Trabalho e Desenvolvimento (Isbet) oferta 258 vagas. São 172 vagas para Jovem Aprendiz e 86 para Estágio - Ensino Médio e Superior. Oportunidades estão disponíveis em uma variedade de áreas, incluindo Administração, Varejo, Produção, Construção Civil, Logística, Copa e Cozinha, Atendimento, Transporte, Auxiliar Bancário, Informática, entre outras.

Para mais informações sobre as vagas e como se candidatar, entre no portal isbet.org.br

Ciee

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) oferta 1351 oportunidades de estágio, sendo que 758 para Ensino Superior e 593 para ensino médio, técnico e jovem aprendiz.

Em Barra Mansa, são 110 vagas divididas entre as áreas de Administração (47),Informática (8), Direito (13), Arquitetura e Urbanismo (7), Marketing (1), Produção Mecânica (7), Saúde (1), Comunicação (10), Construção Civil (9), Licenciatura (2) e Contabilidade (5).

Em Campos, são 56 vagas nas áreas de Serviço Social (1), Educação (25), Farmácia (2), Administração (7), Direito (4), Nutrição (1), Psicologia (2), Saúde (3), Licenciatura (9), e Contabilidade (2). Já em Duque de Caxias, há 11 vagas nos setores de Administração (9), Informática (1) e Direito (1).

Em Macaé, são 34 oportunidades divididas nas áreas de Educação (6), Administração (17), Informática (1), Arquitetura e Urbanismo (2), Letras (1), Marketing (2), Saúde (2) e Contabilidade (3).

Em Niterói, há 53 vagas nos setores de Educação (9), Elétrica-Eletrônica (1), Educação Física (2), Geomática (2), Administração (27), Informática (1), Direito (2), Arquitetura e Urbanismo (1), Nutrição (1), Produção Mecânica (1), Psicologia (1), Comunicação (1) e Contabilidade (4). Já em Nova Friburgo, são 13 oportunidades nas áreas de Elétrica-Eletrônica (1), Administração (5), Direito (2), Marketing (1) e Contabilidade (4).

Em Nova Iguaçu, são 30 vagas para as áreas de Educação (8), Administração (16), Direito (1), Arquitetura e Urbanismo (1), Comunicação (1), Licenciatura (1) e Contabilidade (2). Já em Petrópolis, são 16 vagas nos setores de Educação (3), Administração (7), Direito (1), Marketing (1), Psicologia (1), Construção Civil (2) e Contabilidade (1).

Em Resende, são apenas duas vagas para Administração (1) e Educação (1). Em Três Rios, também são apenas duas vagas nas áreas de Educação (1) e Esportes (1).

No Rio de Janeiro, são 437 vagas nos setores de Economia (11), Gastronomia (1), Arquivologia (12), Engenharia de Produção (5), Engenharia de Produção (1), Educação (37), Elétrica-Eletrônica (4), Educação Física (2), Administração (165), Informática (26), Direito (41), Arquitetura e Urbanismo (2), Letras (2), Marketing (15), Meio Ambiente (8), Nutrição (4), Produção Mecânica (2), Psicologia (7), Artes (5), Saúde (15), Turismo/Lazer (1), Biblioteconomia (1), Comunicação (17), Construção Civil (16), Licenciatura (10), Alimentos (2), Contabilidade (19), Design (6).

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 593 vagas.

Em Barra Mansa, são 14 vagas para Aprendiz, 25 para Ensino Médio, quatro para Técnico em Mecânica, cinco para Técnico em Administração e uma para Técnico em Saúde. Já em Campos, são cinco vagas para Ensino Médio, duas para Técnico em Administração e uma em Técnico em Saúde.

Em Duque de Caxias, são 13 oportunidades para Aprendiz, três para Ensino Médio, uma em Técnico em Mecânica, uma em Técnico em Construção Civil, cinco para Técnico em Administração e uma para Técnico em Indústria.

Em Macaé, são 58 vagas para Aprendiz, 13 para Ensino Médio e uma para Técnico em Eletro-Eletrônica. Já em Niterói, são 35 vagas para Aprendiz, 29 para Ensino Médio, uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica, uma para Técnico em Mecânica, uma para Técnico em Indústria e uma para Técnico em Informática.

Em Nova Friburgo, são três oportunidades para Aprendiz e uma para Técnico em Educação.

Em Nova Iguaçu, há 13 oportunidades para Aprendiz, sete para Ensino Médio, e duas para Técnico em Saúde. Já em Petrópolis, são nove vagas para Aprendiz, nove para Ensino Médio, uma para Técnico em Eletrônica e uma para Técnico em Administração.

Em Resende, são 11 oportunidades para Aprendiz e uma para Ensino Médio. Já em Teresópolis, são duas vagas para Aprendiz. Em Três Rios, também são duas vagas para Aprendiz.

No Rio de Janeiro, são 219 vagas para Aprendiz, 67 para Ensino Médio, uma para Técnico em Segurança, três para Técnico em Construção Civil, nove para Técnico em Elétrica-Eletrônica, quatro para Técnico em Administração e seis para Técnico em Saúde.

Luandre

A Luandre, empresa de soluções de RH, oferece 307 vagas, para diversos cargos, como: Farmacêutico Sênior, Operador Logístico, Eletromecânico, Enfermeiro, Enfermeiro Sênior, Enfermeiro, Líder de Implantação, Supervisor Administrativo, Líder de Produção, Assistente Financeiro e Compras, Técnico de Gestão de Ativos, Técnico de Enfermagem, Bombeiro Hidráulico, Técnico de Manutenção, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Vendas, Vendedor Master, Manipulador de alimentos, Assistente Administrativo, Auxiliar de Logística, Recepcionista, Auxiliar de Farmácia, Auxiliar de Farmácia, Auxiliar de Clínicas, Auxiliar de Internação, Auxiliar de Logística e Estagiária de Marketing.

Os candidatos interessados devem se cadastrar no site candidato.luandre.com.br

Circuito 'Rio Empregos'

A iniciativa da Rede Incluir irá promover o “Rio Empregos Para Todos”, seja portador de deficiência ou não. São diversas vagas para todos os gêneros, com ou sem experiência comprovada. A mega-ação de oportunidades será realizada em Mesquita, nesta quinta-feira, 21 de março, e disponibilizará 400 vagas de trabalho.

Entre as vagas que exigem experiência estão as de encarregado de prevenção de perdas, encarregado de frente de loja, encarregado de mercearia, encarregado de hortifruti (FLV), encarregado de perecíveis, encarregado de recebimento de mercadorias, líder de açougue, açougueiro, ajudante de açougue, auxiliar de recebimento fiscal, operador de prevenção de perdas, cozinheiro, ajudante de cozinha, vendedor, locutor, fiscal de caixa, cartazista, operadora de empilhadeira, conferente de inventário/avaria.

Já as funções que não exigem experiência estão disponíveis as seguintes oportunidades: Operador de caixa, repositor, estoquista, operador de perecíveis, prevenção de perdas, operador de FLV e operador de estacionamento. Os interessados devem comparecer ao local com currículo e documentos pessoais.

Local: Av. Antônio Borges, 205, Jacutinga, Mesquita.



Brasilata

A Brasilata, uma das maiores fabricantes brasileiras de embalagens inovadoras e sustentáveis, está com 6 vagas de emprego para o Rio de Janeiro, em Barra do Piraí. As oportunidades são de Mecânico de Manutenção, Mecânico de Produção - Estamparia, Operador de Produção (PCD), Programador e Operador de CNC, Retificador Ferramenteiro- Estamparia e Torneiro Ferramenteiro - Estamparia.