Aulas serão realizadas na sede da instituição na Avenida Rio Branco, 135 - Divulgação/Oficinas Pela Vidda

Aulas serão realizadas na sede da instituição na Avenida Rio Branco, 135Divulgação/Oficinas Pela Vidda

Publicado 14/03/2024 17:22

Rio - O Grupo Pela Vidda RJ abriu 30 vagas de cursos gratuitos voltados para população LGBTQIA+ em vulnerabilidade social, entre eles, fotografia, mídias sociais e arteterapia. As aulas serão realizadas na sede da instituição na Avenida Rio Branco, 135- sala 709, no Centro do Rio. As inscrições devem ser realizadas até o dia 20 de março.



As terças e quintas-feiras serão realizadas aulas de fotografia, das 14h às 16h. Mídias sociais às quartas e sextas, das 14h às 16h, e o curso de arterapia nas quintas-feiras das 16h às 18h.