Não é preciso ter experiência prévia - Divulgação

Publicado 14/03/2024 11:51 | Atualizado 14/03/2024 11:56

Rio - A Rede Raia Drogasil, maior grupo de varejo farmacêutico do Brasil, está com mais de 100 vagas para os cargos de farmacêutico e atendente no Estado do Rio de Janeiro. Os interessados podem se candidatar pela internet e não é preciso ter experiência prévia.