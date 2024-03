Ingrid Frazão é empreendedora no ramo dos produtos naturais - Foto: Karolina Garcia

Ingrid Frazão é empreendedora no ramo dos produtos naturaisFoto: Karolina Garcia

Publicado 14/03/2024 11:53

Nesse mês de março, em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher, a Nave do Conhecimento do Engenhão realiza, neste sábado (16), a "Feira de Empreendedorismo Mulheres-In-Cena". O evento, que acontece a partir das 10h, traz diversas novidades, nas áreas de serviços, moda, gastronomia, decoração, papelaria, entre outros serviços.



Essa é a segunda edição da Feira, com entrada gratuita, que tem o objetivo de fomentar o protagonismo feminino e a economia criativa local. Com 30 expositoras, o evento reunirá empreendedoras (alunas de Marketing Digital, Fotografia e Canva Design, cursos gratuitos oferecidos pelas Naves), que terão a primeira experiência em expor seus produtos para o público.

A empreendedora Angel Tamu, que atua no ramo afro utilizando produtos descartáveis, é uma das expositoras e acredita que o evento abre espaço para divulgar negócios e pode evitar desistências.

Angel Tamu, empreendedora no ramo afro utilizando materiais recicláveis Foto: Karolina Garcia

"Empreendo há 12 anos no ramo afro com foco no reaproveitamento criativo, utilizando materiais recicláveis e reutilizáveis. Essa feira dá suporte para quem está começando agora. Como vender o produto, precificação e divulgação. Isso faz toda a diferença. São etapas cruciais que, quando não se tem tal conhecimento, infelizmente leva muitas pessoas a desistir de seu negócio" diz AngelAs participantes também vão poder assistir a palestra "Mulheres In Cena: Empreendedorismo feminino como forma de empoderamento e geração de renda". Segundo Tatiana Roque, secretária Municipal de Ciência e Tecnologia, a apresentação pretende auxiliar as empreendedoras. "Dessa forma, as participantes têm a oportunidade de tirar dúvidas e aprender mais sobre vendas e análise de mercado", afirmou.De acordo com a empreendedora do ramo dos produtos naturais, Ingrid Frazão, a exposição é uma ótima oportunidade para o público conhecer o trabalho de que fazem parte da rede Mulheres-in-Cena."Foi uma experiência incrível ter participado da primeira edição e poder estar presente na deste ano. Agregou conhecimento. A experiência prática ajudou muito na divulgação do meu trabalho com a natureza levando essa proposta para outras mulheres. Sem contar que, com curso de fotografia que fiz na Nave, pude aprender a divulgar melhor os meus produtos na Internet", explicou.sábado (16/03), de 10h às 19h.Galpão do Engenhão (ao lado da Nave Engenhão e do Estádio Nilton Santos)Rua Arquias Cordeiro 1516, Engenho de Dentro.