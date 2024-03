Sesc RJ oferece 310 vagas em cursos gratuitos de trabalhos manuais e moda para pequenos empreendedores - Divulgação

Publicado 13/03/2024 17:25

Rio - O Sesc RJ está oferecendo cursos de trabalhos manuais e moda, focados em artigos para o Dia das Mães, para capacitar pequenos empreendedores do estado. Os cursos gratuitos têm o objetivo de desenvolver habilidades e potencializar as vendas durante essa data especial. As inscrições devem ser realizadas pelo link até o dia 17 de março.

São oferecidas 310 vagas, ao todo, em cursos de corte costura, customização, velas aromáticas, tecelagem, scrapbook afetivo (papéis decorativos), moisaco, bolsas e acessórios e embalagens criativas.

No ato da inscrição, no formulário disponível no site, o candidato deverá selecionar no campo Evento a opção Sesc+ Criativo e, em seguida, indicar a turma de sua preferência. Após o término das inscrições, a unidade entrará em contato o candidato, por telefone, para confirmar a inscrição no curso.

Os cursos vão iniciar em abril e serão oferecidos até junho em oito unidades do Sesc RJ e duas instituições socioassistenciais parceiras. No Rio, as vagas estão disponíveis no Sesc Ramos, na Instituição Prover, em São Cristóvão, e na Obra Social Filhos da Razão e Justiça, em Santa Cruz. As demais unidades com vagas são Niterói, Três Rios, Grussaí, São Gonçalo, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Duque de Caxias. Veja os cursos e a programação por unidade abaixo.

O projeto Sesc+ Criativo é uma iniciativa que oferece gratuitamente cursos, oficinas e palestras, de conteúdo básico e não profissionalizantes, nas modalidades trabalhos manuais, culinária, cuidados estéticos, corte e costura, entre outros, para fortalecer empreendedores, contribuindo para a geração alternativa de renda.

Programação dos cursos

Sesc Niterói

Scrapbook afetivo

Data: 3/4 até 10/5

Horário: 9h às 12h

Endereço: Rua Padre Anchieta, 56, São Domingos

Sesc Grussaí

Curso de tecelagem com fibras naturais

Data: 2/4 até 7/5

Horário: 14h às 17h

Endereço: Rua Antônio Gonçalves Carvalho, s/nº, Grussaí, São João da Barra

Sesc São João de Meriti

Curso de Mosaico

Data: 17/4 até 10/5

Horário: 13h às 17h

Endereço: Av. Automóvel Clube, 66, Centro

Sesc Nova Iguaçu

Curso de Velas Artesanais Aromáticas

Data: 4/4 até 9/5

Horário: 14h às 17h

Endereço: Rua Dom Adriano Hipólito, 10, Moquetá

Sesc Ramos

Curso de Velas Artesanais Aromáticas

Data: 2/4 até 9/5

Horário: 9h às 12h

Endereço: Rua Teixeira Franco, 38, Ramos, Rio de Janeiro

Instituição Prover

Curso de Bolsas e Acessórios

Data: 2/4 até 10/5

Horário: 14h às 17h

Endereço: Campo de São Cristóvão, 390, São Cristóvão, Rio de Janeiro

Sesc Madureira

Curso de Corte e Costura de Acessórios

Data: 2/4 até 10/5

Horário: 14h às 17h

Endereço: Rua Ewbank da Câmara, 90, Madureira, Rio de Janeiro

Obra Social Filhos da Razão e Justiça

Curso de Corte e Costura em Bonecos de Pano

Data: 1/4 até 9/5

Horário: 14h às 17h

Endereço: Travessa Aurora, 157, Santa Cruz, Rio de Janeiro

Sesc Três Rios

Curso de Embalagens Criativas

Data: 18/4 até 10/5

Horário: 17h40 às 20h10

Endereço: Rua Nelson Viana, 327, Nova Três Rios

Sesc São Gonçalo

Curso de Customização de Roupa e Gestão de Brechó

Data: 4/4 até 28/6

Horário: 9h às 12h

Endereço: Av. Presidente Kennedy, 755, Estrela do Norte

Sesc Duque de Caxias

Curso de Scrapbook Afetivo

Data: 5/4 até 24/5

Horário: 9h às 12h

Endereço: Rua General Argolo, 47, Centro