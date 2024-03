Vagas da Iconic são para profissionais que queiram construir carreira na área comercial - Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Vagas da Iconic são para profissionais que queiram construir carreira na área comercialMarcello Casal Jr./Agência Brasil

Publicado 13/03/2024 14:50

A Iconic, empresa do mercado de lubrificantes, está com vagas abertas para o seu programa de aceleração de consultores de negócios, o “Rota Iconic”. A iniciativa tem como objetivo o desenvolvimento de competências essenciais em novos talentos que tenham interesse em construir uma carreira na área comercial. A oportunidade é para que os interessados atuem como Consultores de Negócios, em várias regiões do Brasil.



As inscrições podem ser feitas até sexta-feira, 15, por meio da plataforma Gupy. Para participar do processo, é preciso ter concluído o ensino superior — preferencialmente em engenharia ou áreas afins, como economia e administração —; ter inglês avançado, sendo o espanhol um diferencial; possuir um CNH B; estar disponível para viagens e mudanças; bem como ter vivência na área comercial de produtos.



As vagas disponíveis são elegíveis para candidatos de qualquer parte do País. Os selecionados atuarão em São Paulo, Goiânia e Cuiabá.