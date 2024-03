Trabalha Rio vai cadastrar currículos de trabalhadores que estão em busca de emprego - Roberto Moreyra/SMTE

Publicado 09/03/2024 07:58 | Atualizado 09/03/2024 08:15

Rio - O Trabalha Rio fará a partir de segunda-feira, 11, até a próxima quinta-feira, 14, o cadastramento de currículos de cariocas interessados em conseguir uma oportunidade de emprego. A ação será realizada no Shopping Ilha Plaza, na Ilha do Governador, na Zona Norte da capital fluminense. Os presentes também poderão ter acesso a diversos outros serviços, como esclarecer dúvidas com o Procon Carioca.

Além da prefeitura, participam da ação concessionárias de serviços públicos, como Águas do Rio, Light e Naturgy, operadoras de telefonia, bancos e grandes redes varejistas. A ação será realizada das 10h às 17h na Avenida Maestro Paulo e Silva, 400, no Jardim Carioca, na Ilha do Governador.



Na terça-feira, 12, das 10h às 15h, o programa estará no Campo de São Cristóvão, 390. E, na sexta-feira, 15, o programa fará atendimento exclusivo à comunidade LGBTQIA+, das 13h às 17h, na rua da Carioca, 45, no Centro.

Quem preferir pode procurar uma das sete Centrais do Trabalhador para cadastrar seu currículo e se candidatar a uma das vagas em empresas parceiras da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE).



Os candidatos devem levar RG, CPF, PIS e currículo para fazer a inscrição. As Centrais do Trabalhador estão localizadas no Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997, no CIAD); em Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); no Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); na Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); em Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 172 e 173); em Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58) e na Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Os postos funcionam das 8h às 16h.



"É muito importante levarmos os nossos serviços para diferentes bairros e comunidades do Rio. Muitas pessoas não têm como se deslocar e precisam ter acesso a oportunidades de emprego ou a, eventualmente, renegociar uma dívida com a Prefeitura do Rio", lembra o secretário municipal de Trabalho e Renda, Everton Gomes.