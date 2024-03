As vagas oferecidas pelo Guanabara são para contratação imediata - Divulgação

Publicado 10/03/2024 08:25 | Atualizado 10/03/2024 08:33

Rio - A rede de Supermercados Guanabara abre 427 vagas de emprego para diversos cargos e municípios. Os que estiverem dentro do perfil desejado, posteriormente passarão pelo processo seletivo. As contratações são imediatas e há opções de vagas para Rio, Grande Rio e Baixada Fluminense. Vale esclarecer que todo o processo (inscrição, entrevista e contratação) é gratuito, sem aquisição de qualquer material ou solicitação de dados pessoais por meios eletrônicos. As vagas também estão disponíveis para PCD. Não serão aceitos currículos ou inscrição presencial.





Ensino médio



- Operador(a) de caixa – 143 vagas A empresa oferece benefícios como refeição no local sem desconto, cesta básica e vale transporte. Os interessados devem se candidatar pelo site supermercadosguanabara.gupy.io . Confira as vagas disponíveis.

Responsabilidades e atribuições: atender aos clientes, registrando e pesando suas mercadorias no caixa;

- Manter o local de trabalho sempre limpo e organizado; auxiliar na devolução de mercadorias; realizar abertura de caixa no início do expediente, assim como proceder com o fechamento do caixa no final das atividades.



Requisitos e qualificações: Ensino Médio completo; experiência com atendimento ao cliente; será um diferencial possuir vivência com operação de caixa.



Local de trabalho: Engenho de Dentro, Penha, Piedade, Itaguaí, Niterói, Irajá, Vila Isabel, Campo Grande, São Gonçalo, Padre Miguel, Bangu, Vila Valqueire, Nova Iguaçu, Inhaúma, Paciência, Tijuca, Santa Cruz, Bonsucesso e Tanque (nova loja);



Fiscal de salão – 16 vagas

Responsabilidades e atribuições: monitorar e fiscalizar a loja; suporte aos clientes acidentados no interior da loja; monitorar a loja através das câmeras de CFTV; realizar a revista dos colaboradores ao término do expediente; acompanhar a abertura e o fechamento da loja; zelar pelo patrimônio da empresa.



Requisitos e qualificações: Ensino Médio completo; necessário experiência como fiscal de salão ou áreas relacionadas a monitoramento e segurança; ter vivência com atendimento ao cliente.



Local de trabalho: Tijuca, Penha, Inhaúma, Engenho de Dentro, São João de Meriti, Tanque (nova loja).



Encarregado(a) de mercearia – 1 vaga

Responsabilidades e atribuições: gerenciar a equipe e a produção do setor; zelar pela qualidade e higiene dos produtos; emitir relatórios; verificar estoque, controlar pedidos e avarias; atender os fornecedores; controlar variações de preços e prazos de validades dos produtos; verificar estoque, receber e conferir mercadorias e validades; zelar pela ordem, arrumação e limpeza do setor; supervisionar o abastecimento nas gôndolas e controlar a devolução de produtos.



Requisitos e qualificações: Ensino Médio completo; experiência em supermercados como líder na área de mercearia; vivência com atendimento ao cliente; prática com controle de estoque e validade de alimentos de mercearia; identificação de rupturas e atuação em balanços.



Local de trabalho: Campinho e Tanque (nova loja).



Encarregado(a) de açougue – 1 vaga

Responsabilidades e atribuições: realizar a gestão de equipe; controlar a produção; atender os fornecedores e realizar pedidos de mercadorias; zelar pela organização e limpeza da área de vendas; supervisionar a entrada e saída de mercadorias no açougue e o abastecimento nas ilhas de venda da loja; controlar a devolução de produtos; suporte e atendimento ao cliente, quando necessário; acompanhar os prazos de validades e as determinações dos preços e avarias, entre outras atividades.



Requisitos e qualificações: Ensino Médio completo; experiência como líder com equipes com foco no setor de açougue; vivência com atendimento ao cliente; domínio nas técnicas de preparação do açougue; prática com controle de estoque e validade dos alimentos perecíveis, identificação de rupturas e atuação em balanços.



Local de trabalho: Campinho e Tanque (nova loja).



Encarregado(a) de laticínios – 3 vagas

Responsabilidades e atribuições: realizar a gestão de equipe de balconistas e operadores de câmara fria; controlar a produção; atender aos fornecedores e realizar pedidos de mercadorias; zelar pela organização e limpeza da área de vendas; supervisionar a entrada e saída de mercadorias no setor de laticínios e o abastecimento nas ilhas de venda da loja; controlar a devolução de produtos; suporte e atendimento ao cliente, quando necessário; acompanhar os prazos de validades e as determinações dos preços e avarias, entre outras atividades.



Requisitos e qualificações: Ensino Médio completo; experiência como líder com equipes, preferencialmente com foco no setor de laticínios; vivência com atendimento ao cliente; domínio nas técnicas de preparação de frios; prática com controle de estoque e validade dos alimentos perecíveis, identificação de rupturas, atuação em balanços.



Local de trabalho: Niterói, Bonsucesso e Tijuca.



Encarregado(a) de padaria – 2 vagas

Responsabilidades e atribuições: gerenciar a equipe e a produção do setor; zelar pela qualidade e higiene dos produtos; emitir relatórios; verificar estoque, controlar pedidos e avarias; atender aos fornecedores e controlar variações de preços e prazos de validades dos produtos; verificar estoque, receber e conferir mercadorias e validades; zelar pela ordem, arrumação e limpeza do setor; supervisionar o abastecimento nas gôndolas e controlar a devolução de produtos.



Requisitos e qualificações: Ensino Médio completo; experiência como líder na área de padaria; vivência com atendimento ao cliente; prática com controle de estoque e validade dos alimentos perecíveis, identificação de rupturas, atuação em balanços.



Local de trabalho: Barra da Tijuca e Santa Cruz.



Subencarregado(a) de FLV (setor de frutas, legumes e verduras) – 1 vaga

Responsabilidades e atribuições: realizar a gestão da equipe com a distribuição de tarefas e desenvolvimento de atividades administrativas; supervisionar o processo de recebimento e descarga de mercadorias; analisar as avarias e atender aos fornecedores; controlar o abastecimento das ilhas de venda da loja; supervisionar e orientar; zelar pela organização e higiene do setor dentre outras atividades.



Requisitos e qualificações: Ensino Médio completo; experiência como líder na área de FLV (frutas, legumes e verduras)/Hortifruti; vivência com atendimento ao cliente; prática com controle de estoque e validade dos alimentos perecíveis, identificação de rupturas, atuação em balanços.



Local de trabalho: Taquara.



Conferente – 8 vagas

Responsabilidades e atribuições: receber e conferir as mercadorias que chegam de fornecedores; verificar as quantidades de mercadorias e dar entrada em notas fiscais; realizar procedimentos de abertura de caminhões, verificando o lacre e a identificação da equipe de motoristas; conferir a temperatura do caminhão e coletar códigos e datas de validades das mercadorias; zelar pela ordem e arrumação do setor.



Requisitos e qualificações: Ensino Médio completo; experiência como conferente.



Local de trabalho: Penha, Irajá, Campo Grande e Tanque (nova loja);



Estoquista – 4 vagas

Responsabilidades e atribuições: separar mercadorias vias coletor; organizar e arrumar o estoque; armazenar os produtos nos locais corretos de acordo com a especificação; carregar e descarregar caminhões para abastecimento das lojas; separar produtos para trocas; identificar produtos recebidos com data de entrega e validade; zelar pela organização e limpeza do setor de trabalho; elaborar inventários periodicamente sobre produtos armazenados.



Requisitos e qualificações: Ensino Médio completo; experiência como estoquista e/ou conferente; será um diferencial ter prática com inventários, manuseio de coletores e controle de avarias;



Local de trabalho: Padre Miguel.



Fiscal de Caixa – 3 vagas

Responsabilidades e atribuições: atender o cliente e organizar a frente de loja; dar suporte aos operadores na operação do caixa; direcionar a equipe de operadores e auxiliares de caixa na devolução das mercadorias; realizar a mediação e resolver conflitos para solucionar as demandas do cliente; verificar o processo de registro de mercadorias dos operadores de caixa para garantir o bom funcionamento da operação; acompanhar a abertura e o fechamento de caixas.



Requisitos e qualificações: Ensino Médio completo; experiência como fiscal de caixa; conhecimento em informática; perfil com foco no atendimento ao cliente.



Local de trabalho: Santa Cruz e Tanque (nova loja).



Locutor – 3 vagas

Responsabilidades e atribuições: promover a divulgação dos produtos; atender clientes tirando dúvidas e dando orientações; anunciar as promoções no interior da loja; auxiliar os cartazistas; verificar com os encarregados os produtos que estão em oferta; acompanhar a abertura da loja, dando boas-vindas aos clientes; elaborar mensagens para a abertura e encerramento das atividades.



Requisitos e qualificações: Ensino Médio completo; experiência como locutor.



Local de trabalho: Bangu, Bonsucesso e Penha.



Cartazista – 1 vaga

Responsabilidades e atribuições: confeccionar e atualizar cartazes, banners e faixas de comunicação; colher informações no setor de CPDc(preparação de dados) sobre promoções e trocar os preços do painel de grade; colar cartazes novos e placas enviadas da matriz; escrever comunicados internos; verificar o encarte sobre produtos a serem expostos; verificar na área de vendas e pontas de gôndolas a organização e os preços dos produtos.



Requisitos e qualificações: Ensino Médio completo; domínio de pincéis; desejável que possua experiência como cartazista.



Local de trabalho: Tanque (nova loja).



Ensino fundamental



Açougueiro (a) – 4 vagas

Responsabilidades e atribuições: fazer os cortes de carnes de acordo com a necessidade de abastecimento do balcão; manter limpa, higienizada e organizada a área de corte de carnes; separar avarias; abastecer as ilhas de venda; controlar validade; auxiliar na devolução das mercadorias; realizar atendimento ao cliente.



Requisitos e qualificações: desejável Ensino Fundamental completo; experiência como açougueiro(a); prática com atendimento ao cliente;



Local de trabalho: Tanque (nova loja).



Confeiteiro (a) – 01 vaga

Responsabilidades e atribuições: produzir bolos, tortas, sonhos e pão doce e mercadorias de confeitaria em geral; confeitar bolos, doces e tortas; organizar e higienizar a área de produção; armazenar, embalar, etiquetar e controlar a validade dos produtos.



Requisitos e qualificações: desejável Ensino Fundamental completo; experiência como confeiteiro(a); prática com atendimento ao cliente;



Local de trabalho: Penha.



Ajudante de cozinha – 3 vagas

Responsabilidades e atribuições: preparar diariamente a alimentação dos colaboradores de acordo com o cardápio pré-estabelecido; higienizar e organizar a cozinha, o refeitório e os utensílios do setor; conferir estoque de alimentos e arrumar a geladeira; servir as refeições na rampa de alimentos.



Requisitos e qualificações: Ensino Fundamental completo; experiência como ajudante de cozinha; prática com equipamentos da cozinha industrial.



Local de trabalho: Penha, Campinho, Padre Miguel e Tanque (nova loja).



Auxiliar de frente de caixa – 8 vagas

Responsabilidades e atribuições: auxiliar o cliente no empacotamento das mercadorias e na organização dos carrinhos de compras; abastecer os caixas com as bobinas e sacolas; auxiliar o cliente com informações e orientações da loja; higienizar os carrinhos e o checkout; auxiliar na devolução de mercadorias para as respectivas gondolas.



Requisitos e qualificações: Ensino Fundamental completo; prática com atendimento ao cliente; experiência como empacotador (a).



Local de trabalho: Itaguaí, Vila Valqueire, Campo Grande, Vila Isabel e Tanque (nova loja).



Repositor (a) – 91 vagas



Responsabilidades e atribuições: atender e orientar os clientes no salão de vendas; verificar se os preços expostos estão atualizados; repor as mercadorias e verificar o que falta nas prateleiras; organizar e zelar pela limpeza das prateleiras diariamente; auxiliar na devolução de mercadorias; separar as mercadorias com avarias.



Requisitos e qualificações: Ensino Fundamental completo; experiência com atendimento ao cliente; será um diferencial possuir vivência com reposição de mercadorias.



Local de trabalho: Engenho de Dentro, Penha, Piedade, Itaguaí, Niterói, Vila Isabel, Campo Grande, São Gonçalo, Bangu, Padre Miguel, Duque de Caxias, Paciência, Inhaúma, Tijuca, São João de Meriti, Bonsucesso e Tanque (nova loja).



Deposistas – 37 vagas

Responsabilidades e atribuições: receber, descarregar, auxiliar na conferência e arrumar as mercadorias nos racks do depósito; organizar os pallets no setor e retirar as mercadorias avariadas.



Requisitos e qualificações: Ensino fundamental (mínimo antiga 4ª série completa); experiência com carga e descarga de mercadorias; vivência com organização e limpeza de depósitos; será um diferencial experiência como carregador, ajudante de depósito ou áreas similares em geral.



Local de trabalho: Niterói, São Gonçalo, Realengo, Taquara, Piedade, Itaguaí, Penha, Vila Valqueire, Irajá, Bonsucesso, Padre Miguel, Nova Iguaçu, São João de Meriti e Tanque (nova loja).



Operador de câmara fria – 23 vagas

Responsabilidades e atribuições: operar câmaras frias para armazenar, arrumar e conservar produtos; auxiliar no abastecimento das ilhas de mercadorias congeladas e resfriadas na área de vendas; acompanhar a validade dos produtos e manter a limpeza e organização das câmaras frias.



Requisitos e qualificações: Ensino Fundamental completo; experiência com rotinas de abastecimento, arrumação, limpeza, precificação e conferência de validade de produtos; prática com carga e descarga de mercadorias; será um diferencial candidatos que tenham atuado em ambiente de frigorífico ou câmaras frigoríficas.



Local de trabalho: São Gonçalo, Taquara, Campinho, Engenho de Dentro, Itaguaí, Piedade, Bangu, Tijuca, Irajá e Tanque (nova loja).



Balconista de padaria – 7 vagas



Responsabilidades e atribuições: manter o setor abastecido e organizado; realizar o atendimento ao cliente; pesar, precificar e embalar as mercadorias; abastecer o balcão e as gôndolas da loja; verificar validades; auxiliar na devolução das mercadorias.



Requisitos e qualificações: Ensino Fundamental completo; experiência com atendimento ao cliente; desejável ter atuado com alimentos resfriados; será um diferencial experiência como balconista de padaria ou áreas de perecíveis em geral.



Local de trabalho: Tijuca, Engenho de Dentro, Penha, Realengo e Tanque (nova loja).



Oferecemos ao colaborador: refeição no local sem desconto; cesta básica; vale transporte.



Balconista de açougue – 11 vagas



Responsabilidades e atribuições: manter o setor abastecido e organizado; realizar o atendimento ao cliente; pesar, precificar e embalar as mercadorias; abastecer o balcão; verificar validades; auxiliar na devolução das mercadorias; manter limpos e higienizados os balcões, ilhas e geladeiras.



Requisitos e qualificações: Ensino Fundamental completo; experiência com atendimento ao cliente; desejável ter atuado com alimentos resfriados; será um diferencial experiência como balconista de açougue ou áreas de perecíveis em geral.



Local de trabalho: Tijuca, Campo Grande, Barra da Tijuca, Itaguaí, Realengo e Tanque (nova loja).



Balconista de salgados – 10 vagas



Responsabilidades e atribuições: manter o setor abastecido e organizado; realizar o atendimento ao cliente; pesar, precificar e embalar as mercadorias; abastecer o balcão; verificar validades; auxiliar na devolução das mercadorias; manter limpos e higienizados os balcões, ilhas e geladeiras.



Requisitos e qualificações: Ensino Fundamental completo; experiência com atendimento ao cliente; desejável ter atuado com alimentos resfriados; será um diferencial experiência como balconista do setor de salgados em supermercados ou áreas de perecíveis em geral.



Local de trabalho: Engenho de Dentro, Vila Valqueire, Duque de Caxias, Inhaúma e Tanque (nova loja).



Balconista de laticínios – 10 vagas



Responsabilidades e atribuições: manter o setor abastecido e organizado; realizar o atendimento ao cliente;

pesar, precificar e embalar as mercadorias; abastecer o balcão; verificar validades; auxiliar na devolução das mercadorias; manter limpos e higienizados os balcões, ilhas e geladeiras.



Requisitos e qualificações: Ensino Fundamental completo; experiência com atendimento ao cliente; desejável ter atuado com alimentos resfriados; será um diferencial experiência como balconista de laticínios ou áreas de perecíveis em geral.



Local de trabalho: Tijuca, Realengo, Padre Miguel, São João de Meriti, Itaguaí, Niterói Penha e Tanque (nova loja).



Balconista de FLV – 10 vagas

Responsabilidades e atribuições: manter o setor abastecido e organizado; realizar o atendimento ao cliente;

pesar, precificar e embalar as mercadorias; abastecer e manter limpos e higienizados as bancas e gôndolas;

auxiliar na devolução das mercadorias; verificar validades.



Requisitos e qualificações: Ensino Fundamental completo; experiência com atendimento ao cliente; será um diferencial experiência como balconista de hortifruti/FLV (frutas, legumes e verduras) ou áreas de perecíveis em geral.



Local de trabalho: Campinho, Paciência, Tijuca, Bonsucesso, Campo Grande, Inhaúma, Piedade e Tanque (nova loja).



Operador de loja noturno – 10 vagas

Responsabilidades e atribuições: repor as mercadorias e verificar o que falta nas prateleiras; verificar se os preços expostos estão atualizados; organizar e zelar pela limpeza das prateleiras diariamente; auxiliar na devolução de mercadorias; separar as mercadorias com avarias; receber e auxiliar na conferência; arrumar as mercadorias nos racks do depósito; organizar os pallets no setor e retirar as mercadorias avariadas.



Requisitos e qualificações: Ensino Fundamental completo; experiência como repositor, estoquista, ajudante de depósito ou áreas similares em geral; será um diferencial experiência com organização e limpeza de depósitos;



Local de trabalho: Realengo, Campinho, Itaguaí, Tanque (nova loja).



Padeiro – 1 vaga

Responsabilidades e atribuições: preparar e produzir as mercadorias do setor; abastecer o balcão, verificar validades e zelar pela higiene do ambiente; abastecer periodicamente os freezers da sala de produção do setor; ajustar a máquina climatizadora, realizar os cortes dos pães que irão ao forno.



Requisitos e qualificações: Ensino Fundamental completo; experiência como padeiro; prática com atendimento ao cliente;



Local de trabalho: Campo Grande.



Confeiteiro – 1 vaga



Responsabilidades e atribuições: produzir bolos, tortas, sonhos e pão doce e mercadorias de confeitaria em geral; confeitar bolos, doces e tortas; organizar e higienizar a área de produção; armazenar, embalar, etiquetar e controlar a validade dos produtos.



Requisitos e qualificações: Ensino Fundamental completo; experiência como confeiteiro(a); prática com atendimento ao cliente;



Local de trabalho: Penha.



Vigia noturno – 4 vagas

Responsabilidades e atribuições: controlar a entrada e a saída de pessoas e veículos; realizar rondas no interior da loja ou depósito; cuidar da segurança da loja ou depósito e zelar pelo patrimônio da empresa.



Requisitos e qualificações: Ensino Fundamental completo; experiência como vigia noturno.

Local de trabalho: Campinho, Padre Miguel e Niterói.



Bombeiro Hidráulico – 1 vaga

Responsabilidades e atribuições: executar a manutenção de instalações hidráulicas, limpeza de caixas d'água, cisternas e calhas; verificar os níveis dos reservatórios de água para evitar o desabastecimento e parada dos equipamentos e produção; realizar a manutenção no esgoto. Instalar e consertar registros, válvulas, torneiras, sifões, chuveiros e sanitários; desentupir pias, vasos, esgotos, galerias e tubulações.



Requisitos e qualificações: Ensino Fundamental completo; curso de Bombeiro Hidráulico; experiência na função de Bombeiro Hidráulico.



Local de trabalho: Tanque (nova loja).



Eletricista – 1 vaga

Responsabilidades e atribuições: realizar a manutenção elétrica, preventiva e corretiva para um bom funcionamento das instalações; efetuar novas instalações de pontos de iluminação, interruptores, tomadas e bebedouros; preencher relatórios para análises do serviço.



Requisitos e qualificações: Desejável ensino médio completo e experiência como eletricista; Curso de qualificação profissional na área de elétrica; desejável curso em comandos elétricos; NR 10 atualizada.



Local de trabalho: Tanque.



Mecânico de Veículos – 1 vaga

Responsabilidades e atribuições: verificar as ocorrências de serviços; realizar manutenção corretiva e preventiva de todos os automóveis da empresa; montar e desmontar motores; atender a ocorrências externas; controlar os serviços realizados.



Requisitos e qualificações: Ensino Fundamental completo; experiência como mecânico de veículos; desejável vivência com aparelho diagnóstico; CNH categoria B será um diferencial.



Local de trabalho: Padre Miguel.



Operador de empilhadeira elétrica – 7 vagas

Responsabilidades e atribuições: manejar comandos de marcha, direção, elevação de produtos, caixas e diversos; efetuar carga e descarga de caminhões transportando, empilhando e armazenando produtos; zelar pelo equipamento; seguir as normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.



Requisitos e qualificações: Ensino Fundamental completo; CNH categoria b; experiência como operador de empilhadeira; curso de empilhadeira elétrica; será um diferencial possuir vivência com operação de empilhadeiras elétricas.



Local de trabalho: Niterói, Realengo, Tanque (nova loja).