Selecionados trabalharão no setor comercial, com chance de atuação também na área de Marcas Próprias e ImportaçãoDivulgação

Publicado 07/03/2024 11:59 | Atualizado 07/03/2024 11:59

O Grupo CVLB, que engloba as marcas varejistas Casa&Video e Le biscuit, abriu inscrições para o programa trainee da empresa. A nova edição tem como foco a área Comercial. O objetivo é atrair jovens talentos para integrar o time, com oportunidades para profissionais que buscam desenvolvimento e crescimento no mercado.

As vagas disponíveis são exclusivas para atuação no time Comercial da empresa, com a possibilidade de atuação também na área de Marcas Próprias e Importação. Os candidatos selecionados terão a chance de mergulhar no universo do varejo com um desenvolvimento contínuo. O trainee vai fazer parte do time que desenvolve e implementa as estratégias para garantir um melhor sortimento para a companhia, colocando sempre o cliente no centro das decisões.Os pré-requisitos do programa são: conclusão do ensino superior entre junho de 2021 e junho de 2024 em qualquer curso de graduação e disponibilidade para trabalhar no Rio de Janeiro, em modelo híbrido de trabalho. A proficiência em inglês não é um requisito obrigatório, mas pode ser um diferencial.O prazo de inscrição e realização dos testes on-line vai até 1º de abril. O processo seletivo conta com dinâmica em grupo on-line, painel com o gestor e entrevista ao longo dos meses de abril e maio. A admissão dos trainees está prevista para o mês de junho.As inscrições para o Programa Trainee já estão abertas e podem ser realizadas pela internet, acessando o link