Maternidade ainda é barreira para mulheres no mercado de trabalho, aponta pesquisaPixabay

Publicado 06/03/2024 18:19

Rio - Por mais que haja avanços, as mulheres ainda enfrentam grandes desafios no mercado de trabalho. Pesquisa conduzida pela TIM por meio da sua plataforma de pesquisas mostrou que 28% das pessoas entrevistadas perderam ou conhecem alguém – familiar (31%) ou amigas (26%) – que perdeu uma oportunidade de emprego por ser mãe. O levantamento alcançou 8.479 clientes de planos pré-pagos, que responderam voluntariamente as questões.



Somente o fato de ser uma mulher também já afasta empregadores: 30% relatam não ter conseguido um trabalho por isso ou conhecem mulheres que passaram pela situação (22%).



A TIM lidera, desde 2021, o ecossistema em torno do app Mulheres Positivas – criado pela empresária Fabi Saad – que já conta com mais 200 empresas parceiras oferecendo cursos gratuitos de capacitação e oportunidades de trabalho para mulheres. O aplicativo é gratuito e sem consumo do pacote de dados para clientes da operadora.



O levantamento mostra ainda que 13% das pessoas respondentes admitiram ter experimentado ou testemunhado casos de machismo (53%). Entretanto, evidenciando uma mudança de percepção social, 48% acreditam que o respeito às mulheres está crescendo, 33% afirmam que permanece inalterado e 10% observam uma diminuição.



A pesquisa foi aplicada no mês de janeiro pelo TIM Ads, que concede bônus para navegação na internet em troca de respostas. Os dados dos usuários são mantidos em sigilo e apenas o resultado final é publicado.

Leonardo Siqueira, diretor de data monetization da operadora, enfatiza a importância da plataforma para auxiliar a empresa em iniciativas: “criamos esse tipo de pesquisa com nossa base de clientes porque queremos estar alinhados com as mudanças sociais que precisam acontecer no país. A plataforma TIM Ads consegue se comunicar com os consumidores e, consequentemente, fornecer dados precisos e importantes sobre questões relevantes para a sociedade”, reforça.