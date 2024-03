Feira de empregos para Pessoas com Deficiência oferece 300 vagas no Rio - Divulgação

Publicado 06/03/2024 15:49 | Atualizado 06/03/2024 15:53

Rio - O Instituto Rede Incluir, organização sem fins lucrativos que promove a inclusão social e profissional de pessoas com deficiência, abre oficialmente o “Circuito dia D” 2024 que é destinado para pessoas com deficiência e reabilitados pelo INSS e buscam uma oportunidade de trabalho. A feira vai oferecer mais de 300 vagas de empregos em diversas áreas, entre elas: comércio, indústria, serviços, educação e saúde. A ação acontecerá no dia 12 de março de 2024, das 9h às 16h, na Rua General Olímpio, 90, Santa Cruz, zona oeste do Rio.

Os interessados devem comparecer ao local com currículo, documentos pessoais e laudo médico que comprove a deficiência. A feira de empregos para pessoas com deficiência tem como objetivo aumentar a empregabilidade desse segmento da população, que enfrenta diversos preconceitos e barreiras no acesso a oportunidades de trabalho devido a questões de acessibilidade na cidade. Segundo dados do IBGE, a taxa de desemprego entre as pessoas com deficiência em 2023 foi de 9,1%, acima da média nacional de 8,7%. Além disso, 55% dos trabalhadores com deficiência são informais, o que significa que não possuem carteira assinada, benefícios sociais ou segurança no trabalho.



"Esta feira é uma oportunidade única para as pessoas com deficiência e reabilitadas pelo INSS mostrarem seu potencial e talento para o mercado de trabalho. Nós, da Rede Incluir, acreditamos que a diversidade é um valor fundamental para a sociedade e para as empresas, e que todos devem ter as mesmas chances de desenvolver suas carreiras e contribuir para o crescimento do país", destaca Antoniel Bastos, presidente da Rede Incluir.



Também estarão presentes representantes das empresas que oferecem as vagas, como por exemplo, a Dom Atacadista, Conlog SA, Araújo Abreu Engenharia, FAS Saúde, Universidade Estácio de Sá, Viva Rio, Perfil-X Construtora, Grupo South, Ternium Brasil, Superpesa e outras 20 empresas diversas.

"O Ministério do Trabalho e Emprego apoia esta iniciativa, que visa cumprir a legislação que garante a reserva de vagas para as pessoas com deficiência nas empresas. Além disso, queremos incentivar a cultura da inclusão e da acessibilidade nas organizações, para que as pessoas com deficiência possam exercer suas funções com dignidade e respeito", ressalta Alex Bolsas, Superintendente Regional do Trabalho.



A Feira de Empregos para Pessoas com Deficiência faz parte do “Circuito Dia D”, uma iniciativa nacional que visa integrar as pessoas com deficiência no mercado. Em 2023, o circuito integrou mais de 3 mil pessoas no mercado de trabalho, segundo dados da Rede Incluir.



"Estou muito feliz e agradecido por ter participado da Feira de Emprego para Pessoas com Deficiência. Eu tenho uma deficiência física de visão monocular, o que dificulta a minha inserção no mercado de trabalho. Muitas vezes, eu sofri discriminação e rejeição por causa da minha condição. Mas na feira, eu encontrei uma empresa que valoriza a minha capacidade e me deu uma chance de mostrar o meu trabalho. Eu fui contratado pela Perfil-X Construtora, que se preocupa com a inclusão e a acessibilidade dos seus funcionários", disse Flávio dos Santos, um dos candidatos que conseguiu sua empregabilidade no feirão em 2023.

A Iniciativa acontece com o apoio da Superintendência Regional do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, INES, Bejamim Constam, Cluster Automotivo Sul Fluminense, Associação das Empresas do Distrito Industrial de Santa Cruz, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), Associação Comercial e Industrial de Jacarepaguá ACIJA, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, INSS, Secretaria Estadual de Trabalho Emprego, Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego, entre outros parceiros.