Inscrições no programa de estágio da Foresea vão até o dia 15Foresea/Divulgação

Publicado 05/03/2024 14:13

A Foresea, empresa do setor de perfuração offshore, abriu novas oportunidades de estágio para os escritórios no Rio de Janeiro e em Macaé. São nove vagas para estudantes de nível superior dos cursos de Engenharia (Mecânica, Ambiental, Produção, Elétrica, Eletrônica, Controle e Automação); Enfermagem; Administração; Psicologia; Direito e Ciências Contábeis, a partir do 4º período. Estudantes de outros cursos podem se cadastrar no banco de talentos da empresa. As inscrições vão até o dia 15.



O recrutamento será oculto, isto é, sem expor nome, gênero, idade, raça, endereço residencial, instituição de ensino em que o candidato estuda ou empresas em que trabalhou anteriormente. O processo seletivo focará nas competências, habilidades e histórias das pessoas, levando em consideração atributos que realmente importam para a contratação dos estagiários.



A Foresea incentiva a candidatura de estudantes com mais de 50 anos, mulheres, pessoas pretas e pardas, pessoas com deficiência e LGBTQIAP+, em linha com as boas práticas da companhia de diversidade, equidade e inclusão.



Os benefícios oferecidos aos estagiários contemplam bolsa-auxílio, vale-alimentação e vale-refeição, plano de saúde e odontológico, Gympass e flex office, entre outros.