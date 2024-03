Trabalha Rio estará nesta terça-feira no Recreio dos Bandeirantes - Roberto Moreyra/SMTE

Publicado 04/03/2024 15:10

Rio - O Trabalha Rio fará, nesta terça-feira (5), a intermediação de mão de obra da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda do Rio (SMTE), às 10h, na Avenida Jarbas de Carvalho 1.580, no Recreio dos Bandeirantes. Lá, no Ministério Ágape, onde funciona a Cozinha Comunitária Carioca do Terreirão, programa mantido também pela Prefeitura do Rio, os frequentadores poderão cadastrar seus currículos até às 15h.



Na quinta-feira (7), será a vez dos moradores de Campo Grande receberem a equipe do programa. Das 10h às 15h, serão feitos atendimentos na Comunidade Evangélica Ministério Asafe, na Rua São Gervásio, 19, no Parque São Basílio. E, na sexta-feira (8), o Trabalha Rio fará ação das 13h às 17h, na Rua da Carioca, 45, no Centro, para o público LGBTQIA+.



"Os trabalhadores que estão desempregados muitas vezes não têm dinheiro para se locomover pela cidade e ir a uma das nossas sete Centrais do Trabalhador. Por isso, fazemos questão de fazer essas ações itinerantes para facilitar o acesso das pessoas aos nossos programas", explica o secretário municipal de Trabalho e Renda do Rio, Everton Gomes.

No sábado (9), o Trabalha Rio estará em Santa Cruz das 10h às 13h. Mais precisamente na Igreja Vida e Vitória, na Estrada Vitor Dumas, 2.400, próximo ao Ciep Mário de Andrade, em Santa Cruz. No mesmo dia e no mesmo horário, uma outra equipe do programa estará a postos no Espaço Sociocultural Casarão das Artes, na Rua Hermengarda, 477, no Méier, próximo ao Colégio Pensi, fazendo o atendimento dos trabalhadores em busca de uma oportunidade de emprego.