Contas básicas de água, energia e gás podem ser quitadas de forma digitalRovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 29/02/2024 18:18

Diante de nova alta da inadimplência, a Serasa convocou as principais empresas do país para se unir ao Ministério da Fazenda e aos Correios para criar um mutirão emergencial que estimule a renegociação de dívidas. Dessa forma, a partir desta segunda-feira (4), os consumidores fluminenses poderão acessar ofertas especiais de forma digital.

“Nunca fizemos uma ação de tamanha grandiosidade e abrangência”, explica o vice-presidente da Serasa, Pedro Dias Lopes. “E por isso estamos denominando a ação como MegaFeirão Serasa e Desenrola, porque tudo é mega, como o percentual de descontos, o número de empresas reunidas, os benefícios acima da média e a quantidade de ofertas”.

São mais de 700 empresas parceiras, entre bancos, financeiras, comércio varejistas, operadoras de telefonia e securitizadoras dispostas a oferecer facilidades para quem deseja regularizar os débitos neste início de ano. Concessionárias de água e energia também fazem parte do mutirão para facilitar quitação de contas básicas.

Ao todo, mais de 550 milhões de ofertas estão disponíveis no MegaFeirão, além dos descontos de até 96% do Programa Desenrola que também podem ser acessados pela plataforma Serasa Limpa Nome até o final do mês.

Por que inadimplência subiu?

Depois de duas quedas consecutivas no Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas de novembro e dezembro, o endividamento voltou a crescer em 2024, alcançando a marca de 72 milhões de brasileiros em situação de inadimplência e mais de 271 milhões de dívidas ativas.

Aline Maciel, gerente de Limpa Nome, explica que o aumento pode ser reflexo sazonal do período: “Em novembro e dezembro, acompanhamos o impacto do 13º salário, que ajudaram a retrair a inadimplência. Já em janeiro, temos um acúmulo das despesas típicas de início de ano, como IPVA, IPTU, reajuste de mensalidades, material escolar e outros pagamentos tradicionais que podem ocasionar dificuldades financeiras nessa época”.

Negocie pelos canais digitais da Serasa

Para aproveitar as ofertas até o fim de março, consumidores de todo o país podem consultar os canais oficiais da empresa e negociar com descontos do MegaFeirão Serasa e Desenrola de forma online:



· App Serasa no Google Play e App Store

· Site: http://www.serasalimpanome.com.br

Além disso, também é possível regularizar suas pendências em todas as agências dos Correios do Brasil, a partir de uma taxa de R$4,20.