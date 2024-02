Lamsa oferece para pessoa com deficiência vaga de operador de pedágio - Divulgação / Lamsa

Lamsa oferece para pessoa com deficiência vaga de operador de pedágioDivulgação / Lamsa

Publicado 29/02/2024 11:55

A Lamsa está com vaga de emprego aberta exclusiva para pessoa com deficiência (PcD). A concessionária tem uma oportunidade para atuar como operador de pedágio da Linha Amarela. Para participar do processo seletivo, os interessados devem ter Ensino Médio completo, experiência em atendimento ao cliente e, de preferência, residir nos seguintes bairros: Água Santa, Piedade, Quintino, Encantado, Méier, Cascadura e Engenho de Dentro. As inscrições vão até 7 de março.Os benefícios oferecidos para esta posição são: Assistência Médica, Odontológica, Seguro de Vida, Vale Transporte, Vale Alimentação ou Vale Refeição, além de participação nos lucros ou resultados.Além de atuar na arrecadação da tarifa do pedágio, o operador também deverá identificar e solucionar problemas em equipamentos do setor, como erro de leitura, violação ou avaria dos mesmos, pane no sistema e liberação de cancela.Para cadastrar currículo, é necessário que o candidato acesse o link https://vagas.com.br/v2610063 Vaga para operador de pedágio Linha Amarela.Público-alvo: pessoas com deficiência (PcD).Função: Operador de pedágio.