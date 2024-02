Taxas praticadas pelos bancos estão disponíveis no site do INSS e no app - Alexandre Brum / Agência O Dia

Publicado 28/02/2024 18:12

Em reunião nesta quarta-feira, 28, em Brasília, o Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) aprovou nova redução dos tetos de juros dos consignados para beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O limite para o empréstimo com desconto em folha caiu de 1,76% para 1,72% ao mês. Já para as operações na modalidade de cartão de crédito e cartão consignado de benefício, o índice máximo caiu de 2,61% para 2,55% ao mês. Os novos valores começam a valer cinco dias úteis após a publicação da resolução do conselho no Diário Oficial da União (DOU). Votou contra a redução da taxa o representante do sistema financeiro.

Para o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, a queda é mais uma vitória para aposentados e pensionistas. “Nós entendemos que essa redução acompanha o momento que nosso país está vivendo, de redução dos juros e aquecimento da economia”, disse. Lupi também afirmou que a medida ajuda a diminuir o endividamento desses segurados.

O CNPS criou, ainda, um grupo de trabalho para estudar uma metodologia permanente para reajustar as taxas máximas de juros do consignado. “Com o grupo poderemos aprofundar essa discussão, para chegarmos a um método que ajuste automaticamente essas taxas. Ganharemos tempo e segurança no processo”, explicou Lupi.

Fique de olho nos juros

Estão disponíveis no portal do INSS e no aplicativo Meu INSS as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras no Brasil. Os segurados poderão consultar em qual banco a taxa de juros está mais favorável e fazer a portabilidade do empréstimo.

No aplicativo ou site, ao selecionar o serviço "extrato de empréstimos", opção "instituições e taxas", os juros estarão disponíveis para que o segurado verifique qual a taxa mais vantajosa antes de pegar o empréstimo.