Matheus Ferreira, entregador do iFood e formando no Ensino Médio - Divulgação

Matheus Ferreira, entregador do iFood e formando no Ensino Médio Divulgação

Publicado 28/02/2024 20:48 | Atualizado 28/02/2024 20:51

O iFood está oferecendo 60 mil bolsas de estudos para o curso preparatório ao Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). A iniciativa faz parte da terceira edição do programa Meu Diploma do Ensino Médio, e contempla, além de entregadores e entregadoras, os familiares dos profissionais de delivery e também aos donos e funcionários dos estabelecimentos cadastrados na plataforma. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas por meio do app para entregadores e comunicações oficiais para restaurantes.



Outra nova frente do programa em 2024 é a disponibilidade do AprendiZAP Encceja, uma ferramenta, desenvolvida pela Fundação 1Bi, 100% gratuita de complemento escolar por WhatsApp, com uso de IA generativa. A ferramenta de suporte traz conteúdos de auxílio na aprendizagem e simulado da prova do Encceja com tutoria por meio de inteligência artificial. Além do apoio para o aprendizado, a ferramenta também ajuda na parte operacional do Programa, como lembrar as datas de inscrição e da prova Encceja.



As novidades foram anunciadas durante a cerimônia de formatura de entregadores e entregadoras do iFood no Ensino Médio, realizada na noite da última quarta-feira (27). Na segunda edição do programa, 5.264 parceiros conseguiram aprovação no Encceja – um crescimento de 500% em relação ao ano anterior. Mais de 14 mil entregadores e entregadoras de todo o país participaram no Meu Diploma em 2023, o que representou 2,3% de todos os inscritos no Encceja de 2023. Foram à prova 8.300. Para a terceira edição do programa, que será realizada ao longo de 2024, a empresa já registra cerca de 8.500 interessados.

O evento contou com o apresentador Manoel Soares como mestre de cerimônia e com um pocket show surpresa do grupo Exaltasamba, reunindo profissionais de delivery e seus familiares presencialmente, além de participantes de todo o Brasil de forma online.



"A educação tem o poder de mudar a sociedade, criar oportunidades e construir um futuro mais igual para todos. Terminar o ensino médio abre possibilidades novas aos entregadores e também traz o sentimento de dignidade e de orgulho. O programa Meu Diploma existe para apoiar os parceiros nessa jornada de estudos e contribuir para que ampliem suas perspectivas. Queremos que todos os entregadores que não têm o ensino médio vejam que ainda há chance de recomeço”, comenta Luana Ozemela, vice-presidente de Impacto Social do iFood. “Segundo o IBGE, em 2022, apenas 53,2% das pessoas no Brasil com 25 anos de idade ou mais concluíram a educação básica. Cerca de 71 mil entregadores parceiros do iFood, o que representa 30% da base da plataforma, ainda não têm o Ensino Médio completo”, afirma Luana. “A partir da ampliação do programa para empreendedores e funcionários dos estabelecimentos, esperamos contribuir com a redução das desigualdades e jornada de aprendizado dessas pessoas”, conclui a executiva.

Continuidade nos estudos



Os entregadores do iFood têm acesso a até 80% de bolsa para cursos superiores pela Faculdade das Américas (FAM). Atualmente, 138 entregadores que se formaram pelo Meu Diploma do Ensino Médio em 2022 já estão na faculdade utilizando o apoio. É o caso da entregadora Kerolainy Lourenço da Silva, de 27 anos, que participou da edição anterior do programa.



“Participar do programa foi muito importante para abrir minha mente. Já fazia mais de 10 anos que não estudava e o curso deu um up no meu conhecimento, além de ter me ajudado na execução da prova. Tive um incentivo muito grande do iFood. Me sentia incapaz de voltar a estudar e a equipe me incentivou. Fiz o curso, passei na prova e acabei ganhando uma bolsa do iFood para fazer a faculdade. Entre os cursos disponíveis, o que eu mais me identifiquei foi o de Gastronomia pelo fato de atualmente trabalhar como confeiteira e possuir uma lojinha no iFood também, além de continuar atuando como entregadora. Estou encantada com a faculdade! Foi uma das melhores coisas que aconteceu! Estou entrando no segundo semestre e tem sido de muito aprendizado e realização”, diz Kerolainy.



O Meu Diploma do Ensino Médio é realizado em parceria com o Termine Seus Estudos, especializada no curso preparatório para o Encceja, oferecendo aos entregadores conteúdo com qualidade, tutoria humanizada e a construção de uma comunidade virtual para motivar o engajamento. O exame, aplicado pelo Governo Federal, é realizado presencialmente e a aprovação garante a emissão do certificado de conclusão pelas Secretarias de Educação e Institutos Federais, em conformidade com o Inep.