Curso é destinado a pescadores de Maricá, Saquarema, São Pedro da Aldeia e Cabo FrioDivulgação

Publicado 28/02/2024 12:43

Em março, o Instituto Onda Azul realizará o Curso Saúde, Meio Ambiente e Segurança na Pesca em quatro cidades costeiras: Maricá, Saquarema, São Pedro da Aldeia e Cabo Frio. Esta iniciativa é parte integrante do Projeto Uso Sustentável dos Sistemas Lagunares (USSL), sob gestão do Instituto Onda Azul e em parceria com a Petrobras, com o propósito de capacitar indivíduos ligados à pesca, sejam homens ou mulheres, estudantes ou trabalhadores, que mantenham vínculo de parentesco até o 3º grau e residam nas comunidades pesqueiras contempladas pelo projeto.

O objetivo principal do curso é promover o conhecimento e ampliar o potencial socioeconômico das comunidades pesqueiras, especialmente visando a atrair jovens com Ensino Fundamental incompleto ou nos seus primeiros anos. Por meio de uma abordagem múltipla, a iniciativa busca garantir que a atividade pesqueira seja realizada de forma segura, sustentável e consciente, contribuindo para a profissionalização e o fortalecimento deste importante setor.

Com a participação de profissionais especializados de universidades públicas e privadas, os alunos terão acesso a uma gama de temas essenciais, incluindo o ciclo básico da pesca, segurança e saúde do pescador, prevenção de acidentes, avaliação de riscos, primeiros socorros, noções básicas de combate e prevenção de incêndios, além de aspectos relacionados ao meio ambiente, saúde, legislação previdenciária e direitos laborais.

Valter Gomes Neto, especialista em Saúde Pública e Meio Ambiente da Universidade Cândido Mendes (UCAM), e um dos responsáveis pela elaboração do curso, destaca a importância da conscientização dos trabalhadores da pesca e sua relação com o trabalho. Segundo ele, é crucial inserir uma abordagem mais teórica na qualificação desses profissionais, muitas vezes relegados a um contexto puramente operacional.

As aulas serão conduzidas de maneira interativa, com dinâmicas de grupo que estimularão debates e atividades práticas para uma melhor compreensão por parte dos alunos. Com duração de dois dias e carga horária total de 16 horas (8 horas por dia), o curso vai qualificar 60 alunos, com 15 vagas disponíveis em cada localidade participante. Ao término das atividades, os participantes receberão um certificado de participação, atestando seu engajamento e conclusão bem-sucedida do curso. Este evento representa um passo significativo no caminho da promoção da sustentabilidade e segurança na atividade pesqueira, além de fortalecer as comunidades costeiras em suas práticas e conhecimentos.

O início das aulas está marcado para o dia 11 e 12 de março, das 8:30h às 16:30h, na Cabana do Pescador, localizado na Rua Luiz Feliciano Cardoso, Praia da Baleia, Cabo Frio. Nos próximos dias 15 e 22 de março, das 9h às 17h, as aulas serão na Associação de Pescadores Artesanais da Praia da Baleia, localizado na Rua da Praia da Baleia S/N, São Pedro da Aldeia. Nos dias 16 e 23 de março, das 9h às 17h, é a vez do município de Saquarema receber as aulas do curso, que será realizado na Associação de Pescadores de Jaconé, localizado na Rua 108 com 14, S/N, Mombaça. Já em Maricá, as aulas vão acontecer nos dias 26 e 27 de março, no Restaurante Vira Verão, localizado na Rua E, Quadra 6, Lote 9, São José do Imbassaí, Maricá. O Curso de Saúde, Meio Ambiente e Segurança da Pesca é totalmente gratuito, e as inscrições podem ser feitas através do telefone (22) 99976-7895 com a monitora Natielli. Não fique de fora!

O Projeto Uso Sustentável dos Sistemas Lagunares é gerido pelo Instituto Onda Azul e conta com a parceria da Petrobras. Participam também as universidades federais como a UFF e a UFFRJ e entidades como a Cardume, Planett, Associação dos Pescadores Artesanais da Praia da Baleia, Colônia Z-4, Colônia Z-24 e a Associação de Pescadores do Bairro de Itapeba.

Serviço:

Curso ‘SMS da Pesca’

Cabo Frio: 11 e 12 de março das 8h30 às 16h30.

São Pedro: 15 e 22 de março das 9h às 17h.

Saquarema: 16 e 23 de março das 9h às 17h.

Maricá: 26 e 27 de março das 9h às 17h.