Curso online e gratuito sobre competências para o mercado de trabalho tem oito mil vagas

Curso online e gratuito sobre competências para o mercado de trabalho tem oito mil vagasDivulgação/SMTE

Publicado 28/02/2024 21:36 | Atualizado 28/02/2024 21:36

Como se comportar em uma entrevista de emprego? O que não pode faltar, por exemplo, no seu currículo ou em seu perfil de LinkedIn? Como melhorar a sua capacidade para escrever textos? Estas e outras questões serão respondidas no curso online e gratuito “Plataforma PROA’’ — uma parceria entre a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda do Rio (SMTE) e o Instituto PROA.



As inscrições para o curso, que começa no dia 27 de maio e tem duração de três meses, já estão abertas na Bio da secretaria ou do instituto no Instagram (@trabalho.rio e @instituto.proa). As inscrições vão até o dia 14 de abril e é necessário fazer um teste básico de língua portuguesa, matemática e análise de perfil. O curso é voltado para jovens entre 17 e 22 anos, mas é preciso estar cursando ou ter concluído o 3º ano do Ensino Médio em escola pública.



Durante todo o ano de 2024 serão oferecidas oito mil vagas no curso dividido em quatro módulos. As aulas online duram 20 minutos e tem uma tutoria ao vivo de 1h30 por semana. E mais: após a conclusão do curso, muitos jovens são encaminhados para trabalhos em empresas parceiras. O Instituto PROA também acompanha, durante três anos, a carreira dos jovens que concluíram o curso.

"A parceria entre a secretaria e o Instituto PROA permitirá que os alunos desenvolvam suas competências socioemocionais e se preparem para a entrada no concorrido mercado de trabalho. E, após o término do curso, os jovens podem se especializar em uma das sete carreiras oferecidas", diz o secretário municipal de Trabalho e Renda, Everton Gomes.