Interessados devem se inscrever até o dia 25 de março - Divulgação/Fenae

Interessados devem se inscrever até o dia 25 de marçoDivulgação/Fenae

Publicado 29/02/2024 11:00

A Caixa Econômica Federal abriu nesta quinta-feira, 29, as inscrições para o concurso público com 4.050 vagas para todo Brasil. Os salários iniciais vão de R$ 3.762 a R$ 14.915. Os interessados devem se inscrever até 25 de março, no site da Fundação Cesgranrio , banca organizadora.

As taxas custam R$ 50 para nível médio e R$ 65 para nível superior. Os inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea podem pedir a isenção do pagamento até o dia 7 de março.

Ao todo, a Caixa abriu 2 mil vagas para técnico bancário, ou economiários, como são chamados os bancários que entram para funções variadas no dia a dia do banco. Outras 2 mil oportunidades serão para técnicos em tecnologia. As 4 mil vagas são para nível médio.

O banco também oferece 50 vagas de nível superior, sendo 28 para médicos do trabalho e outras 22 para engenheiros de segurança do trabalho.

De acordo com o edital , 6% das vagas serão destinadas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos negros.

Nas carreiras de nível médio, a remuneração inicial é de R$ 3.762, enquanto para as de médico do trabalho é de R$ 11.186, e para as de engenheiro de segurança do trabalho, de R$ 14.915. Há ainda benefícios como assistência à saúde, previdência complementar, auxílio alimentação e refeição, entre outros.

As provas serão aplicadas em 26 de maio e contarão com questões objetivas de conhecimentos gerais e específicos, além de redação.

Os aprovados serão convocados a partir de agosto deste ano para apresentarem a documentação e realizarem os exames médicos obrigatórios. O concurso terá validade de um ano, prorrogável por igual período, a critério da Caixa.