São cerca de 7 mil pensionistas que devem comparecer às agências na data definidas no agendamento - Divulgação

Publicado 29/02/2024 18:57

Rio - Pensionistas do Estado do Rio de Janeiro nascidos em março devem realizar o recenseamento para atualização cadastral já a partir desta sexta-feira (1°). Coordenado pelo Rioprevidência, o procedimento é obrigatório e pode ser feito em uma das 18 agências ou postos da autarquia, mediante agendamento prévio pelo site www.rioprevidencia.rj.gov.br ou pelos telefones 0800-285-8191 (chamadas de telefone fixo) e (21) 3850-3350 (chamadas de fixo ou celular).



São cerca de 7 mil pensionistas, aniversariantes de março, que devem comparecer às agências na data, horário e local definidos no agendamento, levando os documentos de identidade (RG), CPF, comprovante de residência e título eleitoral.



O Rioprevidência alerta que o beneficiário que não comparecer ao recenseamento poderá ter o benefício suspenso até que regularize a situação junto ao órgão. Nesta fase, os pensionistas de militares somente serão obrigados a fazer o censo se estiverem associados à autarquia, ou seja, aqueles cujos instituidores da pensão vieram a óbito até 31 de dezembro de 2021.



A realização do censo, a cada cinco anos, é uma determinação da Lei Federal 10.887/04, e tem como finalidade promover auditoria periódica da folha de pagamentos, combater possíveis fraudes e permitir efetiva avaliação atuarial, garantindo, com isso, segurança dos pagamentos dos benefícios previdenciários.



O recenseamento de pensionistas do Estado do Rio de Janeiro teve início em novembro de 2023 e perdurará ao longo de 2024, sempre de acordo com o mês de aniversário do segurado. São cerca de 83 mil pessoas o contingente de beneficiários a fazer o procedimento.