Das vagas oferecidas pela Fundação Cecierj, 5.375 são para aulas presenciais - Divulgação

Das vagas oferecidas pela Fundação Cecierj, 5.375 são para aulas presenciaisDivulgação

Publicado 01/03/2024 17:21

Neste sábado, 2, e no dia 9, a Fundação Cecierj vai organizar mutirões de inscrição para o Pré-Vestibular Cecierj que vai abrir mais de 8 mil vagas gratuitas. Os interessados poderão se candidatar em vários pontos em todo o Estado, em escolas da Rede Ceja, Polo Cederj e Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec). O objetivo é auxiliar os candidatos que estejam com dúvidas sobre a seleção e as aulas, documentação ou precise de outro auxílio.

Para a turma do extensivo, o Pré-Vestibular Cecierj terá mais de 8 mil vagas — 5.375 para as aulas presenciais, que vão acontecer em 45 polos em todo o estado, e 3 mil vagas para o on-line. Os alunos têm acesso a material didático impresso, colorido e conectado com a plataforma de estudos, onde vão encontrar links nas páginas dos livros, que indicam para atividade adicional na internet.

O processo seletivo consta de duas etapas. A primeira é o envio da documentação: CPF, documento oficial de identificação (RG, CNH ou Carteira de Trabalho) e comprovante de escolaridade; já a segunda é o sorteio público, no dia 23 de março. Candidatos inscritos no Cadastro Único contam com reserva de vagas e o comprovante será obrigatório para quem desejar concorrer a esta reserva de vaga. As inscrições estão abertas até o dia pelo link https://www.cecierj.edu.br/pre-vestibular-social/estude-no-pvs/

Podem participar candidatos que, em 2024, estiverem matriculados no último ano do ensino médio regular, em instituições públicas ou privadas de ensino, ou que já tenham concluído. Candidatos inscritos em outras modalidades, como Nova EJA, Encceja ou CEJA, também podem se inscrever. Todas as regras estão disponíveis no edital, publicado em https://www.cecierj.edu.br/processo-seletivo-alunos-pvs-extensivo-2024/

Os mutirões serão realizados, das 10h às 17h, e o candidato deve levar identidade, CPF, escolaridade e comprovante de cadastro único atualizado (não obrigatório).

O Pré-Vestibular Cecierj conta com parceria da Secretaria de Estado de Educação e as aulas começarão dia 6 de abril para os polos com aulas aos sábados. O local, dias e horários estão indicados na página Onde Estamos em https://www.cecierj.edu.br/pre-vestibular-social/onde-estamos/

Endereços do mutirão:

- Arraial do Cabo: Travessa João José de Andrade, 23, Prainha;

- Belford Roxo: Rua Mauá, 179, Parque São Bernardo;

- Búzios: Estrada dos Búzios, s/nº;

- Cachoeiras de Macacu: Rua Manoel Delfim Sarmento, 204, Centro;

- Campos dos Goytacazes: Praça da República, 6, Centro;

- Itaguaí: Rua Elvira Ciuffu Cicarino, s/n°, Vila Margarida;

- Macaé: C.E Irene Meirelles, Rua Agenor Caldas, 442, Imbetiba;

- Magé: Rua Guarany, s/nº, Piabetá;

- Nova Friburgo: Praça Dr. Dermeval Barbasa Moreira, 15, Centro;

- Petrópolis: Rua do Imperador, 400, Centro;

- Resende: Avenida Tenente Coronel Adalberto Mendes, 1920, Santa Isabel;

- Rio Bonito: Rua Salgado Filho, s/nº;

- São Fidélis: Avenida Gov. Roberto Silveira, 237, Barão de Macaúbas;

- São Gonçalo: Rua Procópio Ferreira, 36/182, Vila Lage;

- São Pedro da Aldeia: Rua Doze de Outubro, s/nº, Estação;

- Silva Jardim: Rua Padre Antônio Pinto, 85, Quadra A, Santo Expedito;

- Tanguá: Rua Ver. Manoel Macedo, Centro;

- Teresópolis: Avenida Lúcio Meira, 311, Várzea;

- Três Rios: Rua Iglesias Lopes, 870, Cantagalo;

- Valença: Rua Comendador Araújp Leite, 256, Centro;

- Vassouras: Av. Marechal Paulo Torres, 551, Centro.

Rio de Janeiro

- Copacabana: Rua Belford Roxo, 433;

- Madureira: Av. Ministro Edgard Romero, 491;

- Penha: Avenida Brasil, 10.592;

- São Cristóvão: Praça Argentina, 20;

- Vila Isabel: Boulevard 28 de setembro, 109.