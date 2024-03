Ãulas começam em abril, na sede nacional da Ação da Cidadania, na Gamboa - Divulgação/Alexandre Mota/Ação da Cidadania

Publicado 01/03/2024 15:03

A Ação da Cidadania abre inscrições, a partir desta sexta-feira (1º), para o projeto FormAção Ação da Cidadania e Shell, uma das principais contribuições da organização para o setor cultural em 2024. São 220 vagas para cursos de formação em Direção de Arte e Cenografia, Figurino, Caracterização, Roteiro, Produção, Interpretação, Circo, Dança e Canto.





As aulas começam no dia 1º de abril, sempre de segunda a sexta-feira. Cada candidato poderá se inscrever apenas para um curso. Nesse primeiro mês terão início as formações em Direção de Arte e Fotografia, Figurino, Caracterização e Circo. Em maio, é a vez dos cursos de Produção, Roteiro e Interpretação. As aulas de Dança e Canto serão realizadas a partir de julho. As aulas começam em abril, na sede nacional da entidade, na Gamboa, e vão até o fim do ano. Para se inscrever, é necessário ter mais de 16 anos e ser morador da capital e Região Metropolitana do Rio. Serão contemplados candidatos que vivem atualmente em situação de vulnerabilidade social. As inscrições podem ser realizadas no site www.acaodacidadania.org.br/formacao e o processo de seleção seguirá conforme o calendário das aulas. Todos os alunos serão beneficiados com cestas básicas, custo de transporte, além de kits de higiene e limpeza durante o período de formação.

As inscrições serão preenchidas conforme disponibilidade das vagas. Vale ressaltar que crianças entre 8 e 12 anos podem ser matriculadas nas aulas de circo, mas não receberão diploma, pois as atividades nessa faixa etária serão apenas para desenvolvimento corporal. A entidade também vai promover workshops gratuitos com profissionais convidados ao longo do ano, que vão compartilhar conhecimento e novidades sobre o mercado cultural.

Desde o ano passado, quando a Ação da Cidadania completou 30 anos, uma série de atividades culturais vêm sendo desenvolvidas ou apoiadas pela ONG. Para o FormAção Ação da Cidadania e Shell foram escolhidos profissionais com experiência no mercado audiovisual e em grandes produções. Ao final do curso, todos os alunos receberão diplomas de certificação e um espetáculo de encerramento, totalmente idealizado por eles, será realizado no Teatro Betinho, na sede da organização.

O FormAção Ação da Cidadania e Shell tem patrocínio master da Shell e apoio do Governo Federal, através da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).