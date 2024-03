Oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho - Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalhoMarcello Casal Jr./Agência Brasil

Publicado 04/03/2024 18:39

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro oferece esta semana 5.125 oportunidades de trabalho e estágio para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio e serviços gerais. Do total das vagas oferecidas, 2.370 são de estágio e Jovem Aprendiz.

SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), oferece 515 vagas de emprego para trabalhadores, com e sem deficiência, com destaque para a contratação em supermercados da Taquara, Santa Cruz e Pedra de Guaratiba. Há vagas abertas para repositor (20), açougueiro (20) e atendente do setor de frios e laticínios (20).



Os demais postos de trabalho da semana são destinados a candidatos com ou sem experiência anterior. No total, são 349 vagas para trabalhadores em geral e 166 para pessoas com deficiência em diversos segmentos profissionais. Há vagas para técnico de laboratório, atendente de mesa, torneiro mecânico, fiscal de loja e desenhista projetista (essas duas últimas, para PCDs), entre muitas outras oportunidades profissionais.

Os candidatos podem se inscrever pela internet, no link: bit.ly/Cadastro_Curriculo_SMTE . Não é mais necessário o uso de código para o preenchimento do formulário.

Mudes

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 813 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil.

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (70), comunicação social (11) e ciências contábeis (32). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 121 vagas.

Há chances para estágio no Ensino Médio, são 55 no total e também 16 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 91 vagas. Sendo técnico em administração (14) e segurança do trabalho (04). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em eletro/eletrônica entre outras.

Para se candidatar, basta acessar o site: www.mudes.org.br .

Isbet

O Instituto Brasileiro Pró-educação, Trabalho e Desenvolvimento (Isbet) oferta 157 vagas. São 102 vagas para Jovem Aprendiz e 55 para Estágio - Ensino Médio e Superior. Oportunidades estão disponíveis em uma variedade de áreas, incluindo Administração, Varejo, Produção, Construção Civil, Logística, Copa e Cozinha, Atendimento, Transporte, Auxiliar Bancário, Informática, entre outras.

Para mais informações sobre as vagas e como se candidatar, entre no portal isbet.org.br

Ciee

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) oferta 1400 oportunidades de estágio, sendo que 852 para Ensino Superior e 548 para ensino médio, técnico e jovem aprendiz.

Em Barra Mansa há 176 vagas divididas entre as áreas de Administração (66), Informática (12), Direito (24), Engenharia de Produção (2), Arquitetura e Urbanismo (12) Marketing (1) e Produção Mecânica (7), Saúde (1), Serviço Social (16), Comunicação (10), Construção Civil (15), Licenciatura (2) e Contabilidade (8).

Em Campos há 45 oportunidades para as áreas de Serviço Social (1), Educação (22), Farmácia (2), Administração (3), Direito (2), Nutrição (1), Saúde (2), Psicologia (1), Licenciatura (9) e Contabilidade (2).

Em Duque de Caxias há 8 vagas para Educação (2), Administração (5) e Informática (1).

Em Macaé tem 37 vagas para Administração (21), Marketing (2), Nutrição (1), Engenharia de Produção (1), Esportes (3), Informática (1), Produção Mecânica (1), Saúde (1), Turismo/Lazer (3), Construção Civil (1) e Contabilidade (2).

Já em Niterói tem 65 oportunidades divididas entre Educação (27), Administração (33), Informática (1) Direito (1), Produção Mecânica (1), Psicologia (1) e Contabilidade (1).

Nova Friburgo tem 7 vagas para os setores de Administração (5), Elétrica/Eletrônica (1) e Marketing (1). Já Petrópolis tem 16 vagas para Educação (4),Elétrica/Eletrônica (1), Administração (10) e Psicologia (1).

Nova Iguaçu tem 28 oportunidades para áreas de Design de Interiores (1), Educação (6), Administração (15), Direito (2) Licenciatura (1) e Contabilidade (3). Resende tem uma oportunidade para Informática.

O Rio de Janeiro 487 vagas para Economia (10), Gastronomia (2), Arquivologia (10), Engenharia de Produção (1), Engenharia Ambiental (1), Educação (36), Elétrica-Eletrônica (3), Esportes (1), Administração (202), Informática (46), Direito (56), Arquitetura e Urbanismo (4), Letras (1), Marketing (12), Meio Ambiente (6), Nutrição (3), Produção Mecânica (1), Psicologia (7), Artes (1), Saúde (8), Turismo/Lazer (2), Biblioteconomia (1), Comunicação (19), Construção Civil (27), Licenciatura (1), Contabilidade (22) e Design (4).

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 548 vagas. Em Barra Mansa, são 20 oportunidades para Aprendiz, 26 para Ensino Médio, uma para Técnico em Administração, uma para Técnico em Farmácia e uma para Técnico em Mecânica.

Em Campos, há 10 vagas pra Aprendiz, cinco para Ensino Médio e uma para Técnico em Informática. Em Duque de Caxias, são 13 oportunidades para Aprendiz, uma para Ensino Médio, uma para Técnico em Mecânica, uma para Técnico em Construção Civil, uma para Técnico em Elétrica/Eletrônica, cinco para Técnico em Administração, uma para Técnico em Indústria e uma para Técnico em Saúde.

Em Macaé, são 75 vagas para Aprendiz, 16 para Ensino Médio, uma para Técnico em Administração, uma para Técnico em Mecânica e uma para Técnico em Saúde.

Em Niterói, são 31 oportunidades para Aprendiz, 18 para Ensino Médio, uma para Técnico em Mecânica, uma para Técnico em Construção Civil, uma para Técnico em Indústria e duas para Técnico em Saúde.

Em Nova Friburgo, há uma vaga para Aprendiz, quatro para Ensino Médio, uma para Técnico em Comunicação e uma para Técnico em Marketing. Já em Nova Iguaçu, há 15 ofertas para Aprendiz, duas para Ensino Médio, e uma para Técnico em Saúde.

Em Petrópolis, há 13 vagas para Aprendiz, seis para Ensino Médio e uma para Técnico em Eletrônica. Já em Resende são 19 vagas para Aprendiz.

No Rio de Janeiro, há 173 vagas para Aprendiz, 59 para Ensino Médio, uma para Técnico em Mecânica, três para Técnico em Elétrica-Eletrônica, cinco para Técnico em Saúde, três para Técnico em Construção Civil, uma para Técnico em Design e cinco para Técnico em Administração.

Em Teresópolis há apenas uma vaga para Aprendiz.

Rede Incluir





Os interessados devem enviar o currículo junto com laudo para o e-mail Através do programa "Recrutar é Incluir", o Instituto Rede Incluir disponibiliza mais de 100 vagas para profissionais com deficiência no estado do Rio de Janeiro. As vagas são para o Ensino fundamental e Ensino Médio completo. Com e sem experiência. As oportunidades estão distribuídas no estado do Rio de Janeiro, Angra, Campos, Itaperuna, Macaé, Realengo, São Pedro, Teresópolis, Piraí, Campo Grande e Zona Norte.Os interessados devem enviar o currículo junto com laudo para o e-mail recrutamento@redeincluir.com.br

Setrab

O mês de março começa com a oferta de 2.140 vagas para empregos formais, no Rio de Janeiro, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana.

Os maiores salários, de quase R$ 6.000, estão nos bairros de Santa Cruz e Jacarepaguá e também na cidade de Duque de Caxias, Região Metropolitana do Rio: são vagas para motorista de ônibus urbano e supervisor de logística, sendo que o primeiro só exige o Ensino Fundamental e o segundo, Ensino Superior. Todos pedem experiência anterior. Na mesma região, a função com maior número de vagas abertas é a de vendedor de serviços (140), para os bairros de Catete, Méier, Maracanã e Centro, e também no município de Duque de Caxias. A remuneração dessa função é de um a dois salários mínimos (R$ 1.412 a R$ 2.824) e os candidatos precisam de experiência anterior e devem ter o Ensino Médio completo.

A região Metropolitana dispõe, ainda, de 205 posições para pessoas com deficiência (PcD), com salários que chegam a quatro mínimos (R$ 5.648) para desenhista projetista, no Centro do RJ, sendo exigido Ensino Médio Técnico completo.

Na região Serrana, todas as 140 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis. A média salarial varia de um a dois salários mínimos (R$ 1.412 a R$ 2.824), para funções como as de açougueiro, no bairro de Várzea, carregador de caminhão, em Bonsucesso, auxiliar de linha de produção, no Golfe, e motorista de caminhão, em Agriões.



No Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 22 oportunidades, tais como agente funerário, carpinteiro, motorista, protético dentário, entre outras. Com salários de até R$ 5.280, há também vagas para gerente de supermercado, no centro de Barra do Piraí, com Ensino Médio completo e experiência na função comprovada.





Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, 73,1% das vagas captadas são do setor Serviços e 26,9% do Comércio. Por nível de escolaridade, 54% exigem Ensino Médio completo e 40,3% o Ensino Fundamental. A maior parte das vagas (1.534) requer experiência. A secretaria lembra que é importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador.Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site http://www.trabalho.rj.gov.br/