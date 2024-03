Largo da Carioca recebe feira de empregos e serviços para celebrar o Dia Internacional da Mulher - Renan Areias/ Arquivo Agência O Dia

Rio - Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, o Largo da Carioca, no Centro do Rio, recebe uma feira gratuita de empregos, exames e serviços destinada ao público feminino, nesta sexta-feira (8). O evento, que conta com mais de 40 atendimentos oferecidos, acontece até às 15h, com distribuição de senhas até às 13h.

A ação é realizada em parceria do Governo do Estado com a Defensoria Pública e, além de oferecer vagas de empregos, exames de mamografia, emissão de carteira de identidade, isenção de certidões, entre outros; ainda disponibilizará serviços de beleza, como cabeleireiro, trancista, maquiagem e massoterapia.

Entre os serviços oferecidos, haverá, também, informações sobre empreendedorismo e regulamentação do MEI; orientação Jurídica sobre pensão alimentícia, regularização de guarda e visita; exame de DNA e conversão de união estável em casamento, divórcio ou dissolução de união estável.



Ao todo, 22 órgãos e entidades estaduais se juntaram para a realização da feira, incluindo equipes da Secretaria da Mulher, que estarão tirando dúvidas e dando informações sobre a rede de atendimento e proteção à mulher, além de oferecer atendimento jurídico e psicológico.

Para ser atendido é necessário levar um documento oficial com foto e, para alguns serviços específicos, é preciso conferir a documentação necessária.