Ação será realizada no corredor de transferência da estação General Osório/Ipanema - Divulgação: MetrôRio

Publicado 07/03/2024 09:52 | Atualizado 07/03/2024 10:13

Rio - O MetrôRio receberá, no Dia Internacional da Mulher, nesta sexta-feira, 8, uma ação que oferece 15 mil vagas para cursos e oficinas de capacitação gratuitos destinados às mulheres. A ação será realizada no corredor de transferência da estação General Osório/Ipanema, das 9h às 16h.





Para participar, as candidatas devem ter a partir de 14 anos e morar na capital fluminense. As inscrições para os cursos também podem ser feitas pela internet, por Durante a mobilização, promotores farão o cadastro das interessadas em uma das oportunidades de qualificação profissional oferecidas. As vagas são para cursos de cuidadora de idosos, assistente administrativo, soldador mecânico, auxiliar de cozinha, eletricista, extensão de cílios, inglês, entre outros.Para participar, as candidatas devem ter a partir de 14 anos e morar na capital fluminense. As inscrições para os cursos também podem ser feitas pela internet, por meio do link

A ação do Programa Mulheres do Rio, é promovido pela Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher da prefeitura e faz parte da campanha para celebrar o protagonismo da mulher no mês de Março.