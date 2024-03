Curso gratuito de instalador hidráulico está com inscrições abertas - Divulgação

Publicado 05/03/2024 18:09 | Atualizado 05/03/2024 18:13

Rio - O Grupo Tigre, multinacional brasileira de soluções para construção civil, infraestrutura e cuidado com a água, abriu inscrições para o curso de instalação hidráulica no Rio de Janeiro. A iniciativa busca capacitar interessados em atuar na área, além de ser uma oportunidade para profissionais que já exercem a função aprofundarem seus conhecimentos.



Em parceria com a Loja TrenaMar, as vagas são limitadas e os participantes que concluírem o curso receberão certificado e carteirinha de Instalador Hidráulico Tigre. O treinamento será realizado entre 1º de abril e 1º de julho e tem carga horária de 40 horas. As aulas serão presenciais e realizadas uma vez por semana das 19h às 22h todas as segundas-feiras.



Conduzida por instrutores técnicos, a grade inclui aulas sobre temas como água fria, quente, esgoto e drenagem. As inscrições podem ser realizadas até 26 de março.