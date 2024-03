Oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 11/03/2024 18:36

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro oferece esta semana 4.851 oportunidades de trabalho e estágio para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio e serviços gerais. Do total das vagas oferecidas, 2.531 são de estágio e Jovem Aprendiz.

SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) oferece 914 vagas de emprego para trabalhadores, com e sem deficiência, com destaque para a contratação de cem atendentes de loja para estabelecimentos no Rio e no Grande Rio, com exigência de ensino médio completo.

Os demais postos de trabalho da semana são destinados a candidatos com ou sem experiência anterior. No total, são 509 vagas para trabalhadores em geral e 405 para pessoas com deficiência, em diversos segmentos profissionais. Há vagas para mecânico de motor a diesel, assistente de logística, caseiro, garçom, analista de pessoal (com cinco oportunidades na Ilha do Governador para ensino superior completo), comprador, jardineiro (estas duas últimas para PCDs), entre muitas outras oportunidades profissionais.

Os candidatos podem se inscrever pela internet, no link: bit.ly/Cadastro_Curriculo_SMTE . Não é mais necessário o uso de código para o preenchimento do formulário.

Setrab

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda está oferecendo, esta semana, um total de 1.162 vagas de emprego. O setor de Serviços é responsável por 70,8% das 1.162 vagas disponibilizadas pelo Sine, seguido pelo Comércio, com 29,2%. Quanto à escolaridade, 48,2% das oportunidades exigem Ensino Fundamental completo e 70,4%, experiência anterior.

Há vagas para a Região Metropolitana com salários de até R$ 5.648, como 10 abertas para motorista de ônibus, que exige Ensino Fundamental completo e experiência anterior; e 10 para lanterneiro de automóveis, exigência também de Ensino Fundamental completo e experiência na função. Também há oportunidades na Região do Médio Paraíba e na Região Serrana.

É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. Para consultar o endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda do estado, disponível no site trabalho.rj.gov.br

Mudes



A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 868 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil.





Para se candidatar, basta acessar o site: As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (68), comunicação social (12) e ciências contábeis (34). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais.Para se candidatar, basta acessar o site: mudes.org.br

Isbet



O Instituto Brasileiro Pró-educação, Trabalho e Desenvolvimento (Isbet) oferta 258 vagas. São 172 vagas para Jovem Aprendiz e 86 para Estágio - Ensino Médio e Superior. Oportunidades estão disponíveis em uma variedade de áreas, incluindo Administração, Varejo, Produção, Construção Civil, Logística, Copa e Cozinha, Atendimento, Transporte, Auxiliar Bancário, Informática, entre outras.

Para mais informações sobre as vagas e como se candidatar, entre no portal isbet.org.br

Luandre

A Luandre, empresa de soluções de RH, oferece 194 vagas, com salários entre R$ 1 mil a R$ 6.570 mil para diversos cargos, como: Farmacêutico Sênior, Eletromecânico, Enfermeiro(a), Nutricionista Júnior, Líder de Implantação, Supervisor de Manutenção, Líder de Produção, Técnico de Eletromecânica, Técnico de Eletromecânica, Bombeiro Hidráulico e Técnico de Enfermagem.

Os candidatos interessados devem se cadastrar no site candidato.luandre.com.br

Casas Pedro

A Casas Pedro, tradicional varejista carioca, está preparando sua maior Páscoa. Para isso, a empresa está abrindo 50 vagas extras com o objetivo de aprimorar o atendimento a cada um de seus clientes. As oportunidades são destinadas a operadores de loja, ou seja, profissionais que atuam desde o atendimento até o caixa em uma das 65 lojas distribuídas pelo Rio de Janeiro. Os interessados devem ter mais de 18 anos e ensino médio completo. Vale ressaltar que é necessário ter flexibilidade de horários.

Para mais informações e para se candidatar, acesse o site casaspedro.pandape.infojobs.com.br

Ciee



O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) oferta 1405 oportunidades de estágio, sendo que 858 para Ensino Superior e 547 para ensino médio, técnico e jovem aprendiz.

Em Barra Mansa, há 171 vagas divididas entre as áreas de Administração (66), Informática (12), Direito (24), Engenharia de Produção (2), Arquitetura e Urbanismo (12) Marketing (1) e Produção Mecânica (7), Saúde (1), Serviço Social (16), Comunicação (10), Construção Civil (15), Licenciatura (2) e Contabilidade (8).

Em Campos, são 37 vagas nas áreas de Serviço Social (1), Educação (18), Farmácia (2), Direito (2), Nutrição (1), Saúde (2), Licenciatura (9) e Contabilidade (2). Já em Duque de Caxias, são oito vagas divididas em Administração (5), Informática (1) e Direito (2).

Em Macaé, são 38 oportunidades nos setores de Engenharia de Produção (1), Educação (5), Esportes (3), Administração (23), Informática (1), Arquitetura e Urbanismo (2), Saúde (2), Contabilidade (1).

Em Niterói, há 52 vagas divididas entre as áreas de Administração (36), Educação (6), Elétrica/Eletrônica (1), Geomática (2), Informática (1), Direito (2), Arquitetura de Urbanismo (1), Produção Mecânica (1), Psicologia (1) e Contabilidade (1).

Já em Nova Friburgo, são sete vagas nas áreas de Educação (1), Elétrica/Eletrônica (1) e Administração (2), Direito (1), Marketing (1) e Contabilidade (1). Em Nova Iguaçu, são 19 oportunidades nos setores de Educação (1), Administração (15), Licenciatura (1) e Contabilidade (2).

Em Petrópolis, são oferecidas nove oportunidades nas áreas de Educação (2), Administração (4), Direito (1), Marketing (1) e Psicologia (1). Já em Resende, há uma vaga para Informática. E em Três Rios, são duas vagas divididas para Educação (1) e Esportes (1).

No Rio de Janeiro, há 512 oportunidades nas áreas de Economia (11), Gastronomia (1), Arquivologia (11), Engenharia de Produção (3), Educação (57), Engenharia Ambiental (1), Elétrica/Eletrônica (4), Esportes (2), Administração (199), Informática (32), Direito (59), Arquitetura e Urbanismo (4), Letras (1), Marketing (18), Meio Ambiente (5), Nutrição (4), Produção Mecânica (2), Psicologia (7), Artes (5), Saúde (8), Turismo (1), Biblioteconomia (1), Comunicação (17), Construção Civil (24), Licenciatura (1), Alimentos (1), Contabilidade (27) e Design (6).

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 547 vagas.

Em Barra Mansa, são 19 vagas para Aprendiz, 20 para Ensino Médio, duas para Técnico em Administração, uma para Técnico em Saúde e quatro para Técnico em Mecânica.

Em Campos, há dez oportunidades para Aprendiz, duas para Ensino Médio, uma para Técnico em Informática e duas para Técnico em Administração. Já em Duque de Caxias, são doze vagas para Aprendiz, uma para Ensino Médio, uma para Técnico em Mecânica, duas para Técnico em Administração, uma para Técnico em Indústria e uma para Técnico em Construção Civil.

Em Macaé, são 72 vagas para Aprendiz, 13 para Ensino Médio, uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica e uma para Técnico em Saúde. Em Niterói, há 30 vagas para Aprendiz, 28 para Ensino Médio, uma para Técnico em Mecânica, uma para Técnico em Construção Civil, uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica, uma para Técnico em Indústria e uma para Técnico em Informática.

Em Nova Friburgo, há uma oportunidade para Aprendiz, uma para Ensino Médio e uma para Técnico em Saúde. Já em Nova Iguaçu, são 12 vagas para Aprendiz, cinco para Ensino Médio, uma para Técnico em Segurança e uma para Técnico em Saúde.

Em Petrópolis, são oito vagas para Aprendiz, cinco para Ensino Médio e uma para Técnico em Eletrônica. Já em Resende, são 17 oportunidades para Aprendiz.

Em Teresópolis, há duas oportunidades para Aprendiz. Já em Três Rios, apenas uma oportunidade para Aprendiz.

No Rio de Janeiro, são 180 vagas para Aprendiz, 72 para Ensino Médio, três para Técnico em Construção Civil, seis para Técnico em Elétrica/Eletrônica, cinco para Técnico em Administração e sete para Técnico em Saúde.