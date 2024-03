Candidatos às vagas devem levar RG, CPF, PIS e currículo para fazer a inscrição - Divulgação/Secretaria Municipal de Trabalho e Renda

Candidatos às vagas devem levar RG, CPF, PIS e currículo para fazer a inscriçãoDivulgação/Secretaria Municipal de Trabalho e Renda

Publicado 16/03/2024 10:56

Rio - A Catedral Metropolitana do Rio, no Centro, recebe o Trabalha Rio, na próxima terça-feira (19). A ação vai oferecer vagas em processos seletivos de empresas e matrículas em cursos de formação profissional no estacionamento da igreja, das 10h às 15h, onde uma equipe da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda do Rio (SMTE) atenderá os trabalhadores interessados em ingressar ou se recolocar no mercado.

Os candidatos às vagas de emprego e curso devem levar RG, CPF, PIS e currículo para fazer a inscrição. Pessoas com deficiência têm a opção de enviar o currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer ao Centro Integrado de Atenção às Pessoas com Deficiência (CIAD), referência na busca e na oferta de oportunidades de emprego para pessoas com deficiência no município.

"A Catedral Metropolitana do Rio é um lugar onde os trabalhadores fazem suas preces em busca de um futuro melhor. Lá, faremos um mutirão de cadastro de currículos e eles serão inseridos no nosso banco de oportunidades. À medida que forem surgindo as vagas, vamos encaminhar essas pessoas para as empresas. Com as cerca de mil vagas de emprego que divulgamos todas as semanas, incluindo centenas de oportunidades para PCDs, esperamos facilitar o acesso de um grande número de cariocas presentes nas ações na Catedral, no Rocha e na Ilha aos processos seletivos das empresas parceiras do Trabalha Rio", explica o secretário municipal de Trabalho e Renda do Rio, Everton Gomes.

Na quarta-feira (20), a ação itinerante chega à Praça do Rocha, no Rocha, na Zona Norte do Rio, também das 10h às 15h. Já no próximo sábado (23), ocorre na Ilha do Governador, entre 10h e 17h, no campus da Universidade Estácio de Sá, no Galeão. No local, haverá também equipes da Secretaria Municipal de Saúde, da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio (OAB-RJ), da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), oferecendo serviços à população.

Os interessados que não puderem ir até as ações itinerantes, podem procurar um dos sete postos da Central do Trabalhador, das 8h às 16h. Confira os endereços ao final.

Serviço

Trabalha Rio - Catedral Metropolitana

Avenida República do Chile, nº 245 - Centro;

Trabalha Rio - Praça do Rocha

Rua Licínio Cardoso, nº 342 - Rocha;

Trabalha Rio - Ilha do Governador

Campus da Universidade Estácio de Sá: Estrada do Galeão, nº 5.800 - Ilha do Governador;

Central do Trabalhador

Centro (CIAD): Avenida Presidente Vargas, nº 1.997;

Campo Grande: Rua Coxilha, s/nº;

Engenho Novo: Rua Vinte Quatro de Maio, nº 931;

Ilha do Governador: Estrada do Dendê, nº 2.080;

Jacarepaguá: Avenida Geremário Dantas, nº 1.400, salas 172 e 173;

Santa Cruz: Rua Lopes de Moura, nº 58;

Tijuca: Rua Camaragibe, nº 25.