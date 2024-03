Oficinas serão no Museu do Samba, na Mangueira - Divulgação

Oficinas serão no Museu do Samba, na MangueiraDivulgação

Publicado 16/03/2024 13:11 | Atualizado 16/03/2024 13:15

Rio - Em comemoração ao mês das mulheres, o Museu do Samba vai realizar uma série de oficinas gratuitas voltadas para o empreendedorismo feminino na gastronomia. Batizado de "As Yabás do Samba", o projeto tem como objetivo capacitar mulheres negras na área. As inscrições para as aulas estão abertas até o dia 20 de março. O primeiro encontro acontece no dia 30, na sede da entidade, na Mangueira, Zona Norte do Rio.

Ao todo, serão quatro aulas ministradas pela fundadora da instituição, Nilcemar Nogueira, com temáticas voltadas para a gestão de negócios culturais; planejamento e custos operacionais; empreendedorismo; segurança alimentar e geração de renda. As oficinas vão contar, também, com palestras de nutricionistas especializadas em produção de alimentos e empreendedoras como Dida Nascimento, proprietária do Dida Bar, especializado em culinária africana, na Praça da Bandeira.

Neta de Dona Zica e Cartola, Nilcemar revelou ao DIA, a origem da ideia do projeto. "Meus avós eram artistas em suas qualidades de profissão, mas, apesar disso, eles não tinham conhecimento suficiente para gerenciar seus negócios. O restaurante ZiCartola é um exemplo disso. Foi um marco histórico cultural para a cidade, onde tinha o melhor da comida e da música, mas durou apenas dois anos por não saberem gerir negócios", comentou.

Além das aulas, o projeto também vai produzir um livro com 20 receitas biográficas das participantes. Segundo Nilcemar, a ideia é não só colocar o modo de preparo de cada alimento, mas também contar um pouco das histórias de cada uma.

"Nosso objetivo é não só levar conhecimento para que elas possam empreender, mas também dar visibilidade aos negócios delas. O livro vai ser uma espécie de catálogo para recomendar uma Yabá para fazer um banquete na sua casa", reforçou Nilcemar, que é ex-secretária municipal de Cultura.

As oficinas são voltadas, preferencialmente, para mulheres que já oferecem serviços de gastronomia ligados ao samba. Os encontros vão até 20 de abril, sempre aos sábados, das 10h às 16h, na Rua Visconde de Niterói 1296, Mangueira. Para se inscrever, é necessário preencher um formulário

*Reportagem do estagiário João Pedro Bellizzi, sob supervisão de Raphael Perucci