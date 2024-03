Evento está marcado para os dias 25 e 26 de março - Divulgação

Evento está marcado para os dias 25 e 26 de marçoDivulgação

Publicado 19/03/2024 09:40 | Atualizado 19/03/2024 15:29

Rio - A Feira Virtual Emprega, que ocorrerá em um ecossistema virtual de empregabilidade interativo em 3D, oferecerá mais de mil vagas de aprendiz, estágio, trainee e emprego para o Estado do Rio de Janeiro, além de oportunidades de desenvolvimento profissional e networking. A próxima edição do evento está marcada para os dias 25 e 26 de março e os interessados podem se inscrever pela internet

Podem participar da feira estudantes universitários ou que já concluíram cursos de formação profissional. Entre as empresas confirmadas estão Amil, BrasilCenter Comunicações, Cia de Talentos, CIEE Rio - Centro de Integração Empresa Escola, Cultural Care Au Pair, Global Hitss, Granado|Phebo, Grupo Capacitare, ILOS, Kongsberg Maritime, Multivision, Saint-Gobain Produtos Para Construção, Santander, Seja Trainee, Vero Solutions e Visagio.

Idealizado pela Vero Solutions, empresa de tecnologia especializada em recursos humanos, o Emprega conta com ambientes virtuais com atividades e conteúdos exclusivos, voltados para o desenvolvimento profissional do candidato; e espaços para bate-papo com especialistas e treinamentos alinhados ao dia a dia e às melhores práticas de mercado. Além disso, as vagas divulgadas pelas empresas passam por uma curadoria, com seleção das melhores vagas de cada empresa para reuni-las em um só local.

"O verdadeiro propósito do Emprega é impulsionar a empregabilidade de jovens profissionais. Para chegar lá, precisamos conectar estudantes e empresas, com vagas, networking e apresentação das marcas empregadoras, e, sobretudo, promover o desenvolvimento profissional, complementando o que eles aprendem na universidade com novas ferramentas, metodologias e conhecimentos teóricos práticos de mercado. E isso será feito com a parceria das empresas, que oferecerão aos participantes do Emprega, conteúdos e treinamentos utilizados para capacitar seus estagiários e recém-formados", explica Marc Olivero, diretor-executivo da Vero Solutions.