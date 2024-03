Curso gratuito capacita mulheres de comunidades cariocas para a abertura e gestão de seus próprios negócios - Pexels

Curso gratuito capacita mulheres de comunidades cariocas para a abertura e gestão de seus próprios negóciosPexels

Publicado 19/03/2024 21:30 | Atualizado 19/03/2024 21:33





O curso é presencial e soma 20 horas de atividades, divididas em cinco dias. A formação é baseada na metodologia By Necessity®, criada por Vinicius Mendes Lima, voltada para a abertura de pequenos negócios a zero ou baixo custo. Nas aulas, são abordados temas como: produto/serviço, ações de divulgação, pesquisa de mercado, projeção de vendas, fluxo de caixa e comunicação. O programa Mulheres da Providência, que oferece qualificação empreendedora para mulheres acima dos 18 anos que moram na região portuária do Rio de Janeiro, está com vagas abertas. O curso é gratuito e tem o objetivo de capacitar e incentivar empreendedoras da economia criativa a montarem ou aprimorarem a gestão de seus próprios negócios.As aulas ocorrem entre 8 e 12 de abril, no Casarão da Pedra do Sal, no bairro da Saúde. As vagas são limitadas e se destinam, preferencialmente, à moradoras dos morros da Providência e da Conceição, na capital fluminense. As inscrições podem ser feitas pelo site O curso é presencial e soma 20 horas de atividades, divididas em cinco dias. A formação é baseada na metodologia By Necessity®, criada por Vinicius Mendes Lima, voltada para a abertura de pequenos negócios a zero ou baixo custo. Nas aulas, são abordados temas como: produto/serviço, ações de divulgação, pesquisa de mercado, projeção de vendas, fluxo de caixa e comunicação.

Ao final do curso, a nova empreendedora conta ainda com acompanhamento com especialistas durante mais 12 encontros, através de oficinas, para aprofundar os conteúdos estudados em aula, tirar dúvidas e assegurar a continuidade do negócio.



O projeto Mulheres da Providência é uma iniciativa da Salvatore Eventos, patrocinada pelo Grupo Light, via Lei de Incentivo à Cultura do estado do Rio de Janeiro.







Serviço:



O que: Mulheres da Providência – capacitação presencial em empreendedorismo e economia criativa



Quem: mulheres que queiram empreender ou sejam empreendedoras da economia criativa



Quando: 08 e 12 de abril, das 14h às 18h.



Quanto: gratuito



Onde: Casarão da Pedra do Sal, Travessa do Sereno, nº 29 - Saúde. Rio de Janeiro/RJ



Como: inscrições pelo site www.mulheresdaprovidencia.com.br/