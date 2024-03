Indicador será publicado mensalmente representando o resultado do mês anterior - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 08/03/2024 12:29

O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central (BC), Fernando Rocha, explicou nesta sexta-feira, 8, que o BC passará a divulgar um novo indicador de crédito mensal, mostrando o limite do montante de juros e encargos financeiros em cartão de crédito, por causa da lei do Desenrola que determinou que os juros do rotativo e do parcelado não poderiam ultrapassar 100% do principal da dívida. O indicador será publicado mensalmente, no mesmo dia das estatísticas de crédito, representando o resultado do mês anterior.

"Esse muro inglês é a limitação do montante dos juros e dos encargos nas dívidas de cartão rotativo e parcelado ao valor original da dívida", explicou Rocha.

Ele também destacou que o novo indicador mostra que mercado de cartão de crédito é heterogêneo.

"O objetivo do novo indicador é acompanhar, em termos econômicos, o que foi disposto na lei e na resolução do CMN. Mas fica evidente que esse indicador não substitui e não é comparável com as taxas de juros divulgada nas estatísticas de crédito, que refletem as situações contratuais no momento da contratação da dívida", disse ele.

Rocha afirmou que cada instituição financeira, ao final de cada mês, fará um levantamento de todas as operações de crédito de cartão rotativo e parcelado, para obter duas informações: o valor nominal no dia em que a dívida foi contratada e quanto essa dívida tem acumulado em juros e encargos financeiros, que será dividido pelo valor original da dívida. Isso vai gerar um porcentual, que ordenado de modo crescente será informado ao BC os indicadores referentes a percentis (percentis 25%, 50%, 75% e 99%, que é o valor da divisão dos juros acumulados em relação à dívida no período de tempo avaliado).

O BC selecionou 15 instituições financeiras, que representam 80% do mercado de crédito, e a partir desta sexta essa divulgação será feita individualmente.