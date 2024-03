INSS inicia perícias médicas realizadas por consulta online - Divulgação

INSS inicia perícias médicas realizadas por consulta onlineDivulgação

Publicado 08/03/2024 16:29

Rio - O Ministério da Previdência Social vai permitir que a perícia médica para a concessão de benefícios previdenciários seja realizada por consulta online. A meta da Perícia Médica Federal é, até o fim do semestre, ter capacidade operacional para realizar 50 mil perícias por mês com telemedicina. Esse número será implementado em escala progressiva mês a mês.

Inicialmente, haverá prioridade na realização das perícias com uso de telemedicina quando uma das seguintes situações ocorrer: ausência de perito médico lotado na agência, tempo de espera por perícia elevado na localidade e necessidade de longos deslocamentos por parte do segurado para receber atendimento.

Um ato complementar da Secretaria de Regime Geral de Previdência Social estabelecerá, em breve, as unidades de atendimento consideradas como de difícil provimento de peritos médicos, bem como aquelas com tempo de espera elevado. Também serão definidas por meio de portaria as cidades que terão atendimento permanente com o uso de telemedicina.

Na próxima semana, em caráter experimental, centenas de atendimentos já serão realizados e monitorados na região Nordeste do Brasil, em agências da Previdência que não possuem médico perito.

De acordo com a portaria publicada pela pasta, a análise documental – procedimento em que o perito avalia atestados e laudos enviados por meio digital - poderá ser combinada à tecnologia de telemedicina para a execução dos exames médico-periciais.

Um comitê médico técnico será composto em breve, para fazer o monitoramento da expansão dos atendimentos e controle de qualidade dos resultados.