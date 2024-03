Sede do Detran.RJ, no Centro do Rio - Divulgação / Detran.RJ

Publicado 13/03/2024 12:28 | Atualizado 13/03/2024 12:42

Rio - O Detran.RJ divulgou, nesta terça-feira (12), um comunicado alertando que identificou um site falso com as mesmas características do órgão estadual.





Para quem estiver em dúvida se está acessando o endereço certo, a instituição recomenda que o usuário cheque se o site pesquisado é “detran.rj.gov.br”, se há um cadeado na barra e se o link começa com “https”.



O Detran.RJ ressalta, ainda, que, além de roubar informações pessoais e direcionar cariocas e fluminenses ao pagamento de taxas inexistentes, o site falso pode conter vírus que danificam os aparelhos. O endereço https://detranrj-gov.com/cliente/pesquisa.html, que tem aparecido em buscas na internet e impressiona pela semelhança com a plataforma oficial, induz usuários ao pagamento de boletos enganosos. O verdadeiro site é https://www.detran.rj.gov.br Para quem estiver em dúvida se está acessando o endereço certo, a instituição recomenda que o usuário cheque se o site pesquisado é “detran.rj.gov.br”, se há um cadeado na barra e se o link começa com “https”.O Detran.RJ ressalta, ainda, que, além de roubar informações pessoais e direcionar cariocas e fluminenses ao pagamento de taxas inexistentes, o site falso pode conter vírus que danificam os aparelhos.

Em caso de fraude, o órgão pede que o usuário envie a denúncia para a ouvidoria, ligando 2332-0438 ou 2321-0450.