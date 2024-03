Resultados dos supermercados ajudaram a impulsionar o varejo fluminense - Tânia Rêgo/Agência Brasil

Publicado 14/03/2024 17:58 | Atualizado 14/03/2024 17:58

Os supermercados do Estado do Rio de Janeiro apresentaram alta de 5,6% nas vendas do mês de janeiro, em termos reais, ou seja, já descontada a inflação, na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Os dados são da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada pelo IBGE. Esse foi o sétimo mês consecutivo de aumento nas vendas. Apesar de significativo, o crescimento das vendas nos supermercados do Estado foi inferior à média brasileira em novembro (+6,9%).

Segundo a consultoria Future Tank, após estudos realizados a pedido da Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj), foi observado que as vendas dos supermercados impulsionaram o resultado de todo o varejo fluminense em janeiro (+1,9%). Essa foi a primeira alta em quatro meses, nessa comparação com igual mês do ano anterior.

Para Fábio Queiróz, presidente da Asserj, os dados da pesquisa comprovam um momento econômico favorável no Estado. “Fatores como a queda de juros e aumento da renda das famílias têm possibilitado que os fluminenses possam encher mais os seus carrinhos de compras, refletindo diretamente no setor supermercadista”, ressalta Queiróz.

As vendas dos supermercados ao nível nacional também cresceram neste início de ano (+6,9%). Destaque para os estados com maiores altas: Bahia (+18%), Goiás (+12%), Rio Grande do Sul (+12%), Ceará (+11%) e Pernambuco (+10%) e Minas Gerais (+10%); e para o único com queda: Espírito Santo (-2,5%), dentre os 12 analisados pela Pesquisa Mensal do Comércio do IBGE.

Outros setores do varejo também observaram aumento das vendas no estado nesse início de ano: equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação (+23%); tecidos, vestuário e calçados (+11%) e livros, jornais, revistas e papelaria (+7,3%).