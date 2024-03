Agências centrais dos Correios terão atendimento especial para quem quer renegociar dívidas pelo Desenrola - Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Publicado 19/03/2024 12:17

Nesta quinta-feira, 21, uma operação especial de negociação de dívidas vai marcar a maior ação de combate à inadimplência já realizada no país. Os Correios e a Serasa promovem o Dia D do MegaFeirão Desenrola, com apoio do Ministério da Fazenda. Técnicos e especialistas em educação financeira estarão em 27 agências centrais dos Correios, em todas as capitais brasileiras, treinados para atender a população e dialogar com a imprensa.

A movimentação inédita objetiva levar orientação a milhões de endividados dispostos a aproveitar a última semana do mutirão contra as dívidas, que envolve 700 empresas de todos os segmentos, concessionárias de energia e água, além da possibilidade de negociar as dívidas do programa Desenrola Brasil, do Ministério da Fazenda.

Queda na inadimplência

O Dia D contra as Dívidas será realizado em meio a uma leve queda na inadimplência do país: a diminuição de fevereiro foi de apenas 30,5 mil CPFs na comparação com janeiro.

“Ser o elo entre o Programa Desenrola, os Correios, mais de 700 empresas da iniciativa privada e as concessionárias de energia e água é a maior demonstração de força já realizada pela Serasa para levar orientação financeira e facilitar a negociação de dívidas”, diz o vice-presidente da Serasa, Pedro Dias Lopes.

No Rio de Janeiro, o atendimento acontecerá na Rua Primeiro der Março 64, Centro, das 9h às 17h.