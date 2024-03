Abastecer com etanol é mais vantajoso para os motoristas da Região Sudeste - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 21/03/2024 11:59

Dados do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, trazendo uma média precisa, apontaram que na Região Sudeste o preço médio do litro da gasolina foi encontrado a R$ 5,79 no fechamento da primeira quinzena de março, com aumento de 0,17% em relação a fevereiro. Já o etanol foi comercializado a R$ 3,67, com acréscimo de 0,82%, a maior alta do País. O preço do diesel comum fechou o período a R$ 5,89, com redução de 0,51%, e o S-10 foi comercializado a R$ 6,07, após ficar 0,49% mais barato.

“Nos primeiros dias de março, os postos de abastecimento do Sudeste registraram o menor preço médio do País para a gasolina, com valor 2% mais barato que a média nacional, que fechou a R$ 5,91. O etanol foi considerado o combustível mais vantajoso para abastecimento em todo o Sudeste, além de ser ecologicamente mais viável por ser menos poluente e contribuir para uma mobilidade de baixo carbono”, explica Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo. A Edenred Ticket Log, marca da linha de negócios de Mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais de 30 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções eficientes e sustentáveis, a fim de simplificar os processos diários.