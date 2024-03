Cursos nas áreas de Ilustração Digital, Vídeo para Web e Desenvolvimento de Aplicativos - Reprodução: redes sociais

Cursos nas áreas de Ilustração Digital, Vídeo para Web e Desenvolvimento de AplicativosReprodução: redes sociais

Publicado 21/03/2024 10:16 | Atualizado 21/03/2024 10:16

Rio - A Firjan Sesi-Senai, com apoio da SBM OffShore, está com 64 vagas gratuitas para adolescentes e jovens em cursos nas áreas de Ilustração Digital, Vídeo para Web e Desenvolvimento de Aplicativos. As inscrições devem ser feitas até a próxima segunda-feira, 25, na unidade da Firjan no bairro Maracanã, Zona Norte do Rio.

Podem se inscrever jovens de 14 a 29 anos em situação de vulnerabilidade social, que residam preferencialmente nos bairros do Maracanã, Tijuca, Vila Isabel, São Cristóvão e Rio Comprido, na cidade do Rio. É necessário que o candidato também esteja cursando ou tenha concluído pelo menos o ensino fundamental em instituições públicas de ensino.

Durante as aulas do projeto Navegando na Cultura, os estudantes terão direito a um auxílio financeiro para ajudar no transporte e lanche. Os interessados devem realizar a inscrição na unidade da Firjan na Rua São Francisco Xavier, 417 - Maracanã, Rio de Janeiro. O horário de atendimento: De segunda à sexta das 9h às 19h.ção necessária



- Certidão de Nascimento ou Casamento ou Carteira de Identidade;

- CPF do (a) próprio (a) candidato (a); (documento avulso, cartão CPF ou comprovante de situação cadastral no CPF - dispensável caso conste o número do CPF na Carteira de Identidade).

- No caso de estrangeiros: RNE - Registro Nacional de Estrangeiros;

- No caso de refugiados: protocolo provisório de solicitação de refúgio emitido pela Polícia Federal;

- No caso de estrangeiros/refugiados: protocolo de solicitação de equivalência dos estudos concluídos no Exterior emitido pelas Secretarias Estaduais de Educação;

- Comprovante de escolaridade;

- No caso de Pessoa com Deficiência (PcD), será necessária a comprovação da deficiência, por meio de relatório, declaração, anamnese ou laudo médico.



- Caso você seja menor de idade será necessária a presença do responsável com as documentações.

Projeto Navegando na Cultura



- Turma: Desenvolvimento de Aplicativos – Segundas, terças e quartas



Vagas: 13

Horário: 13h às 17h



- Turma: Desenvolvimento de Aplicativos – Terças, quartas e quintas



Vagas: 16

Horário: 13h às 17h



- Turma: Ilustração Digital – Segundas, terças e quartas



Vagas: 15

Horário: 8h às 13h



- Turma: Edição de Vídeo para a Web – Terças, quartas e quintas



Vagas: 20

Horário: 8h às 13h

Serviço

- Rua São Francisco Xavier, 417 - Maracanã, Rio de Janeiro – RJ.



- Horário de atendimento: De segunda à sexta das 09:00 às 19:00.