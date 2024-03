Instalações da Anac estarão disponíveis para capacitação de profissionais da aviação civil - Ana Volpe/Jornal do Senado

Instalações da Anac estarão disponíveis para capacitação de profissionais da aviação civilAna Volpe/Jornal do Senado

Publicado 20/03/2024 16:58

Em uma iniciativa inédita, o governo federal, por meio da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), está abrindo as instalações da autarquia em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, São José dos Campos, Recife e Porto Alegre para empresas e associações do setor de aviação civil formarem novos profissionais para o setor aéreo.

Denominada Portas Abertas, a ação foi criada pela Anac no âmbito do programa Asas para Todos, uma parceria da Agência com o Ministério de Portos e Aeroportos e apoio de outras pastas. O objetivo da iniciativa é impulsionar o ensino profissional aeronáutico promovido por entidades públicas ou privadas. O uso das unidades é gratuito e restrito a ações de treinamento e capacitação do setor de aviação civil.



Para formação de novos profissionais, estão disponíveis espaços físicos como salas de aulas, auditórios e laboratório de informática. As Entidades públicas ou privadas que desejarem usar as unidades da Anac para capacitar profissionais do setor aéreo devem realizar a solicitação à Agência por meio do serviço de protocolo eletrônico disponível no Sistema Eletrônico de Informações (SEI!) da agência.



Outras informações sobre a solicitação e utilização dos espaços podem ser consultadas por meio do e-mail recepcaodfagendamentodereunioesanacgovbr ou pelo telefone (61) 3314-4106.