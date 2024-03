Ainda no primeiro semestre, a Egep-RJ oferecerá 51 cursos - Reprodução

Publicado 20/03/2024 16:14

O governo estadual lançou, nesta semana, a Escola de Gestão Pública (Egep-RJ) para a capacitação de servidores públicos estaduais e municipais em todo o Rio de Janeiro. Os cursos, gratuitos e em formato on-line e presencial, são nas áreas de planejamento, contratações, compras públicas e gestão. Além dessas temáticas, os alunos aprenderão a desenvolver projetos e estratégias de captação de recursos para a implementação de políticas públicas.

"A Escola de Gestão Pública é mais uma iniciativa do nosso governo para garantirmos cada vez mais resultados à população fluminense, com a qualificação de servidores, por todo o estado, e o consequente aprimoramento de políticas públicas em diversas áreas", afirmou o governador Cláudio Castro.

A estrutura física da Egep-RJ funciona na sede da Seplag-RJ, e contará com laboratório de informática e salas de aula interativas. As atividades devem ter início ainda neste primeiro semestre, com a oferta de 51 cursos dispostos em 19 certificações, em um total de oito trilhas de aprendizagem. Os cursos com as prefeituras serão realizados por meio de Acordo de Cooperação Técnica.

No momento, já está disponível o curso de capacitação sobre o Plano de Contratação Anual (PCA), que consiste no planejamento das contratações públicas de materiais, serviços e obras com o objetivo de viabilizar a integração ao planejamento estratégico e orçamentário das unidades. Todas as informações sobre os cursos, abertura de inscrições e demais explicações sobre a escola podem ser consultadas pelo link https://egep.planejamento.rj.gov.br/

Um dos cursos será o de Introdução à Gestão no Estado do Rio de Janeiro, levando aos alunos aprendizados sobre os princípios fundamentais da administração pública estadual, além de estruturas organizacionais, processos decisórios e políticas públicas locais.

Gestão eficiente e transparente

O Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (Siplag), utilizado pelos gestores estaduais, terá um curso específico para ensinar as funcionalidades da ferramenta com foco numa gestão eficiente e transparente dos recursos públicos. Serão utilizadas simulações de casos reais em sala de aula a fim de tornar os alunos aptos para lidar com desafios e demandas da gestão pública relacionadas ao planejamento e controle de políticas e projetos.

A escola também fomentará a produção acadêmica e científica nas áreas por meio de grupos de pesquisa. O intuito é desenvolver soluções inovadoras na gestão pública. Além disso, os temas ensinados serão abordados em outros formatos, como podcasts e revista científica.

A Egep-RJ disponibilizará ainda programas de mentoria que oferecerão orientação individualizada conduzida por profissionais experientes, abrangendo uma variedade de áreas, desde o desenvolvimento de projetos até o aprimoramento de habilidades de liderança e gestão.