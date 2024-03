Eros de Castro fará palestra sobre o uso da inteligência artificial no varejo - Divulgação

Publicado 20/03/2024 15:22

A Inteligência Artificial firma-se, cada vez mais, como uma ferramenta essencial para a competitividade, a eficácia e a produtividade dos negócios. Hoje, a IA já é utilizada em várias áreas, inclusive no varejo, de maneiras concretas e acessíveis. O uso dessas novas tecnologias pode ser um desafio, mas é um passo essencial para quem quer se manter competitivo no mercado atual. Por isso, compreender a Inteligência Artificial é, atualmente, obrigatória e uma das necessidades mais importantes para os empresários do varejo.

Para desmistificar e explorar as vantagens da utilização da Inteligência Artificial (IA) no setor de varejo, o Sindicato dos Lojistas do Comércio do Rio de Janeiro (SindilojasRio) realizará uma palestra gratuita sobre o tema, com o especialista em Inovação e Transformação Digital Eros de Castro, nesta quinta-feira, 21, às 10 horas, em seu auditório, na Rua da Quitanda 3, 10º andar, no Centro.

Durante a palestra "Saiba como a IA pode aumentar a inteligência, a produtividade e as vendas do seu negócio", os participantes terão a oportunidade de conhecer os vários recursos da Inteligência Artificial, fazer perguntas, tirar dúvidas e saber como ela pode ser aplicada nos negócios. Durante a palestra serão abordados os seguintes tópicos: Facilidade de Implementação – Estratégias práticas para adotar tecnologias de IA; Casos de Uso e Histórias de Sucesso no Varejo; Custo-Benefício: como a IA pode ser uma ferramenta rentável para otimizar processos, aumentar a produtividade e impulsionar o crescimento sustentáve l.

A palestra é gratuita e ainda há vagas. Os interessados podem ser inscrever e tirar dúvidas pelo WhatsApp (21) 98552-1822.