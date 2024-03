Os mutirões são uma das estratégias do Procon Carioca para receber reclamações dos consmuidores - Prefeitura do Rio/Divulgação

Publicado 26/03/2024 11:26

Na semana em que se comemorou o Dia do Consumidor, encerrada em 15 de março, o Procon Carioca registrou 2.006 reclamações referentes às questões de consumo. O número soma os atendimentos realizados nas plataformas on-line do órgão e os efetuados no Mutirão do Consumidor, realizado no Ilha Plaza Shopping, com a participação de diversos órgãos e serviços da Prefeitura do Rio, concessionárias de serviços públicos, bancos e grandes redes varejistas. Um terço das reclamações dos consumidores (34%) foi referente a serviços financeiros.

Em segundo lugar, nesse ranking de registro de reclamações, aparecem os serviços de Telecomunicações, com 12,4%. Em terceiro, serviços relativos a fornecimento de água, energia e gás, com 9,2%. Em quarto lugar, ficam os serviços de saúde, com 6,3%, e em quinto, os serviços de transportes, com 5,3%. E, na sequência, produtos em geral, eletrodomésticos, de telefonia e informática, serviços de turismo e viagens, alimentos, entre outros.

O diretor-executivo do Procon Carioca, Igor Costa ressalta que as questões financeiras têm sido alvo constante nas reclamações dos consumidores. “Problemas como demora em obter devolução de valores por cobranças indevidas, não recebimentos de produtos, ressarcimento ou ainda renegociação de dívidas são uma constante no atendimento do Procon Carioca. Daí, a importância dos mutirões e do atendimento direto ao público, como acontece na Central 1746, na sede da Prefeitura, além dos nossos canais on-line”, afirma Igor Costa.

Canais de Atendimento do Procon Carioca

- Portal: proconcarioca.prefeitura.rio

- Instagram @proconcariocaoficial

- Facebook / Twitter: @proconcarioca

- E-mail: atendimento.proconcarioca@rio.rj.gov.br

- Agência 1746: Centro Administrativo São Sebastião, na Rua Afonso Cavalcanti, 455, Cidade Nova. Atendimento presencial de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.