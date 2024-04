O setor de Alimentação lidera o ranking das 50 maiores franquias no Brasil - Reprodução / Internet

O setor de Alimentação lidera o ranking das 50 maiores franquias no BrasilReprodução / Internet

Publicado 01/04/2024

O setor de franquias brasileiro está em crescimento, tendo apresentado uma expansão de 13,8% em 2023 (em relação ao ano de 2022). Os dados são da Pesquisa de Desempenho Franchising, feita pela Associação Brasileira de Franchising (ABF) e pela BR Insights.

Com dados coletados entre 08 e 31 de janeiro de 2024, a pesquisa amostrou 43% do faturamento do setor. Na comparação entre o 4º trimestre de 2022 e o 4º trimestre de 2023, por exemplo, observou-se um aumento de 14,2% do faturamento das franquias participantes. O valor atingido foi de R$72,6 milhões.

Já o faturamento total do ano de 2023 ficou em R$240,6 bilhões. Este é o valor que representou o aumento de quase 14% de expansão em relação ao ano anterior.

Filipe Falcão é sócio-diretor da rede de franquias Sucão e considera os resultados da pesquisa uma evidência da resiliência do setor. “Este desempenho, especialmente em um contexto econômico desafiador, reflete a eficácia das franquias em adaptar-se às novas demandas do consumidor, incorporando inovações tecnológicas e explorando novos nichos de mercado”, comenta ele.

A pesquisa também avaliou o desempenho das franquias por setor. Três setores receberam destaque, por terem crescido consideravelmente mais que os outros entre os anos de 2022 2023: o de Alimentação - Food Service (17,9%), Hotelaria e Turismo (16,4%) e Saúde, Beleza e Bem-Estar (17,5%). O setor de Alimentação é, também, o que lidera o ranking das 50 maiores franquias no Brasil.

"A alta de 17,9% no setor de Alimentação supera o crescimento geral do mercado de franchising, destacando o apetite crescente dos consumidores por opções de alimentação que oferecem conveniência, qualidade e variedade. Este crescimento é um testemunho da inovação constante dentro do setor, que vai desde a diversificação de cardápios até a implementação de práticas sustentáveis e o uso de tecnologia para melhorar a experiência do cliente", explica Falcão.

Como possíveis explicações para o crescimento do setor de franchising de Alimentação - Food Service, o estudo sugere o delivery em alta combinado com a retomada presencial, a alta de tíquete médio, novos modelos de negócio focados em conveniência e uso de tecnologia para produtividade. Os novos modelos de operação com foco no consumidor também fazem parte das razões de crescimento dos outros setores do topo da lista.

No geral, o crescimento das operações em franchising foi de 6,2%, atingindo 195.862 em 2023. “É importante destacar que, apesar do crescimento robusto, o mercado de franchising enfrenta desafios contínuos, como a gestão de custos operacionais e a adaptação a um cenário econômico volátil. Além disso, a crescente importância da sustentabilidade e a expectativa por práticas empresariais éticas estão moldando o futuro do setor”, finaliza Falcão.