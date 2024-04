Mais de 6 mil pensionistas do Rioprevidência podem ter benefício bloqueado por ausência no recenseamento obrigatório - Divulgação

Mais de 6 mil pensionistas do Rioprevidência podem ter benefício bloqueado por ausência no recenseamento obrigatórioDivulgação

Publicado 01/04/2024 15:20 | Atualizado 01/04/2024 15:22

Rio - Mais de seis mil pensionistas vinculados ao Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência) devem ficar atentos. De acordo com a autarquia, 3.255 pensionistas aniversariantes de novembro e 3.167 de dezembro ainda não realizaram o recenseamento obrigatório. Esse grupo poderá ter o benefício suspenso já nas próximas folhas de pagamento caso não regularize, o quanto antes, a situação cadastral.

Esse contingente teve até o mês de março deste ano para realizar o censo. O Rioprevidência orienta os ausentes a comparecerem, entre 9h e 16h30, a uma das 18 agências ou postos da autarquia (lista abaixo) para evitar que o pagamento seja bloqueado. Na hipótese de suspensão do depósito, o mesmo só será retomado após a regularização do cadastro. Os documentos necessários para o recenseamento são: RG, CPF, comprovante de residência e título eleitoral.

Combate a fraudes

Mais do que uma simples conferência de cadastros, o recenseamento obrigatório reforça o controle e o combate a fraudes e pagamentos indevidos, além de proporcionar melhorias, tanto na base de dados do funcionalismo, como na folha de pagamentos dos servidores.

Todas as informações sobre o Recenseamento Obrigatório 2023/2024 estão no site www.rioprevidencia.rj.gov.br.

Confira o endereço das agências e postos do Rioprevidência:



1 - Agência São Pedro da Aldeia

Rua Epaminondas Pereira Nunes, N° 01, Nova São Pedro CEP:28941-140

2 - Agência Bangu

(Shopping Bangu) Rua da Feira, N°159 - lojas E, F Bangu CEP: 21820-030

3 - Agência Campos

Rua José Evaldo Carneiro da Silva, 13 - loja 3, Centro, Campos dos Goytacazes, CEP: 28.010-520

4 - Agência Centro

Rua da Quitanda, 106 - loja - Centro, Rio de Janeiro

5 - Agência Méier

Rua Frederico Méier, N° 22 - A CEP: 20780-010

6 - Agência Miracema

Rua Santo Antônio, N° 399 - Centro - CEP: 28460-000

7 - Agência Niterói

Rua Gavião Peixoto, N° 87 - LJS. 3 E 4 - Icaraí - CEP: 24230-090

8 - Agência Nova Friburgo

Praça Presidente Getúlio Vargas, N° 139 loja 246 - Centro - Friburgo Shopping Center - CEP: 28610-175

9 - Agência São João de Meriti

Rua Egas Muniz (antiga rua Cesar Lemos), N°22 lojas 24 e 25 - Vilar dos Teles, São João de Meriti - RJ CEP: 5576-271

10 - Agência Tijuca

Av. Prof. Manoel de Abreu, N° 300 - Maracanã CEP: 20550-170

11 - Agência Barra do Piraí

Rua Moreira dos Santos, N°768, 2º andar, sala 16- Química, Barra do Piraí - CEP: 27130-430

12 - Posto PGE

Rua do Carmo, N° 27, Térreo - CEP: 20011-020

13 - Posto DPGE

Av. Marechal Câmara, N° 314, 3° Andar - CEP: 20020-080

14 - Posto PCERJ - Centro

Rua da Relação, N° 42, sl.204 CEP: 20231-014

15 - Posto TCE

Praça da República, N° 70, 4° Andar - CEP: 20211-005

16- Posto Três Rios

Praça São Sebastião, N° 81 - Centro - CEP: 25804-080

17 - Posto Itaperuna

Rua Coronel Luiz Ferraz, N° 307 - Centro - CEP: 28300-000

18 - Posto Petrópolis

Rua Paulo Barbosa, N° 110 Sala 406 - Centro - CEP: 25620-100