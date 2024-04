Fachada da Junta Comercial do Estado do Rio - Divulgação

Publicado 01/04/2024 20:28

O Estado do Rio de Janeiro já soma 17.258 novas empresas em 2024. O número foi alcançado após a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja) registrar 5.910 novos negócios no mês de março. O total do primeiro trimestre é o segundo melhor da história nos 215 anos da Jucerja, ficando atrás apenas da soma dos três primeiros meses de 2022, quando foram computados 18.246 novos empreendimentos.

O resultado do mês de março foi o melhor de 2024. Em janeiro, foram abertas 5.528 empresas, enquanto em fevereiro foram registrados 5.820 novos negócios.

"O número de aberturas de empresas vem aumentando a cada mês e acredito que em abril voltaremos a atingir a marca das 6 mil e, no fim de 2024, repetir o feito dos três últimos anos e ultrapassar as 72 mil empresas abertas no estado. Nossos sistemas estão passando por constantes atualizações e melhorias, o que facilita cada vez mais a vida do empresário fluminense", afirmou o presidente da Jucerja, Sergio Romay.

Do total de aberturas no mês de março, 5.443 são referentes a constituições de empresas. Também estão incluídas 379 aberturas de filiais e 88 inscrições de transferência. Todas as categorias significam a criação de novos negócios no estado. Entre os municípios que mais abriram empresas em 2024 estão: Rio de Janeiro, com 8.733, Niterói, com 1.259, Duque de Caxias, com 662, São Gonçalo, com 592, e Nova Iguaçu, com 465.