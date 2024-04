Rio de Janeiro fecha 367 mil acordos no Megafeirão Serasa e Desensola - Reprodução/Agência Brasil

Publicado 01/04/2024 18:20 | Atualizado 01/04/2024 18:25

Desde 4 de março, mais de 3,6 milhões de acordos foram fechados no país durante o MegaFeirão Serasa e Desenrola . Até o momento, somente no Rio de Janeiro, foram 367.837 acordos firmados, informou a instituição. O mutirão de renegociação de dívidas foi prorrogado até o dia 20 de maio.Ainda de acordo com o Serasa, somente nos Correios, foram contabilizados 233 mil atendimentos presenciais nas agências até a última quinta-feira (28). Os números incluem dívidas relativas ao Programa Desenrola e outras negociações com as 700 empresas parceiras do mutirão, como bancos, securitizadoras, varejo, operadoras de telefonia e contas básicas, como água, luz e gás. Ao todo foram concedidos cerca de R$ 18,9 bilhões em descontos.