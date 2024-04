Oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho - Agência Brasil

Oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalhoAgência Brasil

Publicado 01/04/2024 17:33 | Atualizado 01/04/2024 18:55

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro oferece esta semana 4.832 oportunidades de trabalho e estágio para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio e serviços gerais. Do total das vagas oferecidas, 2.794 são de estágio e Jovem Aprendiz.

Setrab

O mês de abril começa com a oferta de 1.041 vagas para empregos formais, no Rio de Janeiro, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana.

A maior parte das vagas está concentrada na região Metropolitana, que tem 918 oportunidades, das quais 293 exclusivamente para pessoas com deficiência (PcD). Entre as funções para esse público, destacam-se as 50 de ajudante de cozinha, 50 de atendente de lanchonete, 30 de operador de caixa e 50 de promotor de vendas, entre outras. A região Metropolitana oferece também os maiores salários (de R$ 4.236 a R$ 7.060) para babá, coordenador de contabilidade, cozinheiro, encarregado de mercearia e ferreiro. Uma ótima oportunidade disponível é para governanta de residência para os bairros do Jardim Botânico e Barra da Tijuca, apenas com o Ensino Fundamental, mas com experiência. O salário pode chegar a cinco mínimos.

Para a região do Médio Paraíba há 36 vagas com remunerações que variam de um a dois salários mínimos (R$ 1.412 a R$ 2.824), entre elas oito oportunidades de ajudante de obras, no centro de Itatiaia, seis de padeiro, em Valença, entre outras. Com salários de cerca de R$ 4.000, há vagas de assistente administrativo em Valença e gerente de supermercado em Barra do Piraí. Na Região Serrana, todas as 87 oportunidades oferecidas são para Teresópolis, com remuneração que chega a três salários mínimos. Há, por exemplo, quatro vagas para subgerente de loja, ajudante de cozinha, analista de logística, motorista de caminhão, entre outras.

Para consultar o endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda do estado, disponível no site trabalho.rj.gov.br

SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) oferece 997 vagas de emprego para trabalhadores, com e sem deficiência, com destaque para a contratação de 70 operadores de supermercado em diversos bairros da cidade, com exigência de ensino médio completo e seis meses de experiência no setor.

No total, são 673 vagas para trabalhadores em geral e 324 para pessoas com deficiência, em diversos segmentos profissionais. Há vagas para governanta residencial, auxiliar de técnico em eletrônica, assistente administrativo, auxiliar jurídico (para profissionais com nível superior), servente de obras, bilheteiro e enfermeiro (para PCDs, também com formação superior), entre muitas outras oportunidades profissionais.

Os candidatos podem se inscrever pela internet, no link: bit.ly/Cadastro_Curriculo_SMTE . Não é mais necessário o uso de código para o preenchimento do formulário.

Mudes

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 984 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil.

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (81), ciências contábeis (42) e comunicação social (13). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 48 vagas.

Para se candidatar, basta acessar o site: mudes.org.br

Isbet

O Instituto Brasileiro Pró-educação, Trabalho e Desenvolvimento (Isbet) oferta 398 vagas. São 276 vagas para Jovem Aprendiz e 122 para Estágio - Ensino Médio e Superior. Oportunidades estão disponíveis em uma variedade de áreas, incluindo: Administração, Varejo, Produção, Construção Civil, Logística, Copa e Cozinha, Atendimento, Transporte, Auxiliar Bancário, Informática, entre outras.

Para mais informações sobre as vagas e como se candidatar, entre no portal isbet.org.br

CIEE

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) oferta 1412 oportunidades de estágio, sendo que 845 para Ensino Superior e 567 para ensino médio, técnico e jovem aprendiz.

Em Barra Mansa, são ofertadas 47 vagas entre as áreas Administrativa (27), Construção Civil (1), Contabilidade (1), Educação (2), Engenharia de Produção (4), Informática (5), Jurídica (1), Produção Mecânica (2) e Saúde (4).



Em Campos, há 48 oportunidades para os setores de Administração (10), Contabilidade (2), Design (1), Educação (15), Farmácia (2), Jurídica (4), Licenciatura (7), Nutrição (1), Psicologia (2), Saúde (3) e Serviço Social (1). Já em Duque de Caxias, são 8 vagas para Administração (4), Informática (1), Jurídica (2) e Marketing (1).



Em Macaé, são 34 oportunidades em Administração (9), Arquitetura e Urbanismo (3), Contabilidade (2), Educação (1), Engenharia de Produção (1), Esportes (4), Jurídica (2), Letras (1), Marketing (5), Saúde (2), Transportes (1) e Turismo/Lazer (3).

Em Niterói, há 43 oportunidades nas áreas de Administração (24), Arquitetura e Urbanismo (1), Construção Civil (1), Contabilidade (4), Educação (9), Engenharia Ambiental (1), Engenharia de Produção (1), Jurídica (1) e Nutrição (1). Já em Nova Friburgo, são 10 vagas em Administração (3), Contabilidade (3), Educação (2), Jurídica (1) e Marketing (1).

Em Nova Iguaçu, há 14 oportunidades para as áreas Administrativa (7), Arquitetura e Urbanismo (1), Comunicação (1), Contabilidade (1), Educação (1), Informática (1) e Jurídica (2).



Em Petrópolis, são 15 vagas em Administração (7), Contabilidade (1), Educação (3), Engenharia de Produção (1), Jurídica (2) e Marketing (1). Já em Resende, são três vagas em Administração (1), Comunicação (1) e Produção Mecânica (1).



No Rio de Janeiro, há 621 vagas distribuídas nos setores de Administração (212), Alimentos (2), Arquitetura e Urbanismo (3), Arquivologia (11), Artes (5), Biblioteca (3), Comunicação (21), Construção Civil (98), Contabilidade (25), Design (6), Economia (18), Educação (46), Elétrica-Eletrônica (8), Engenharia Ambiental (1), Engenharia de Produção (6), Esportes (3), Informática (27), Jurídica (64), Letras (2), Marketing (12), Meio Ambiente (7), Museologia (2), Nutrição (3), Produção Mecânica (1), Psicologia (15), Saúde (15), Secretariado (1), Social (1), Telecomunicações (2) e Turismo/Lazer (1).



Em Teresópolis, há apenas uma vaga em Administração. Em Três Rios, há apenas uma vaga em Educação.

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 567 vagas.

Em Barra Mansa, são 12 oportunidades para Aprendiz, 18 para Ensino Médio, 4 para Técnico em Mecânica, 2 para Técnico em Administração e uma para Técnico em Saúde.

Em Campos, há duas oportunidades para Aprendiz, duas para Ensino Médio e uma para Técnico em Design. Já em Duque de Caxias, são 14 vagas para Aprendiz, três para Ensino Médio, uma para Técnico em Mecânica, cinco para Técnico em Administração e uma em Técnico em Indústria.

Em Macaé, são 57 oportunidades para Aprendiz e nove para Ensino Médio. Em Niterói, são 30 vagas para Aprendiz, 20 para Ensino Médio, uma para Técnico em Mecânica, três para Técnico em Elétrica-Eletrônica, uma para Técnico em Indústria e três para Técnico em Saúde.

Em Nova Friburgo, há uma vaga para Aprendiz, uma para Ensino Médio e uma para Técnico em Educação. Já em Nova Iguaçu, são 10 vagas para Aprendiz, sete para Ensino Médio e duas para Técnico em Saúde.

Em Petrópolis, são sete vagas para Aprendiz, uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica e uma para Técnico em Administração. Já em Resende, há 11 vagas para Aprendiz.

No Rio de Janeiro, são 192 vagas para Aprendiz, 102 para Ensino Médio e duas para Técnico em Mecânica.